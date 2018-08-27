Özellikle son yıllarda satışlar konusunda başarılı bir ivme kazanan Huawei’nin, bir süredir merakla beklenen akıllı telefonu Mate 20 Lite tanıtıldı.

Daha çıkmadan bile adından söz ettiren Huawei Mate 20 Lite sonunda tanıtıldı. Mate 20 serisinin bir ön habercisi olarak görülen ve bu sebeple de merakla beklenen Huawei Mate 20 Lite; her iki tarafındaki çift kamerası, Kirin 710 yonga seti ve dev ekranı ile alıcılarını bekliyor.

Teknik özelliklerine bakıldığında; 6.3 inçlik ekranında 2340x1080 gibi iyi bir piksel çözünürlüğü sunan akıllı telefon, aynı zamanda 19:5:9 görüntü oranına da sahip. Serinin çentik alışkanlığından vazgeçilmediğini de gösteren Mate 20 Lite, ekran-kasada da %81’lik bir oran sunuyor. ARM Mali G65 grafik biriminin yer aldığı cihaz, aynı zamanda Kirin 710 yonga setiyle de desteklenmiş durumda. Siyah, altın ve mavi renkleri bulunan Mate 20 Lite, kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkacak.

Cihazın kamera özelliklerine baktığımızda; arka tarafında 20MP+2MP çözünürlükte iki kamera, ön tarafında ise 24MP+2MP çözünürlüklü iki adet kamera olmak üzere toplamda 4 adet kamera bizleri karşılıyor. Yüz tanıma sisteminin de yer verildiği cihaz, USB Tip-C üzerinden 3750mAh kapasiteli bataryasını hızla doldurabiliyor. Şu an Polonya’da satışa sunulan ürüne, 436 dolar civarı bir paha biçilmiş. Ancak bu noktada ince bir detay mevcut. Huawei; cihazı alan müşterilerine AH100 model kablosuz baskülünü de hediye ediyor. Türevlerine pek alışık olunmayan bu durum, muhtemelen alıcıların da hoşuna gidecektir.