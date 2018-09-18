Orta Seviye Kralı Huawei Mate 20 Lite’ın Türkiye Fiyatı

Huawei’nin yıl sonu serisi Mate için üç yeni cihaz göreceğiz. Bu cihazlardan ilki olan orta seviye cihazı Mate 20 Lite, geçtiğimiz günlerde resmen tanıtıldı. Cihazın Türkiye fiyatı, Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerinin olası fiyatları için fikir veriyor.

Son çeyrekte yakaladığı satış başarısıyla Apple’ı geride bırakıp, en çok telefon ünitesi satan 2. firma olan Huawei’nin gözünde dünya birinciliği var. Apple yeni iPhone modelleri ile 2019’un ilk çeyreğinde tekrar ikinciliği ele geçirmeye yönelik hamle yapsa da Huawei, buna karşılık Mate 20 modelleriyle cevap vermek istiyor.

Çinli devin yapay zeka destekli orta seviye işlemcisi Kirin 710 ile güçlenen Mate 20 Lite, Mate 20 ve Mate 20 Pro’dan önce tanıtılıp satışa sunulmuştu. Kısa sürelik bekleyişin ardından cihazın Türkiye fiyatı da belli oldu. Yükselen dolar kurunun etkisiyle son dönemde Apple, Samsung ve yine Huawei gibi firmalar tarafından yapılan zamların, Mate 20 Lite fiyatı üzerinde az da olsa etkisi var.

Eylül ayında Türkiye’deki raflarda yerini alacak cihazın fiyatı 3.799 TL olacak.

Huawei, Mate 20 ve Mate 20 Pro’yu 16 Ekim’de düzenleyeceği resmi lansmanla görücüye çıkaracak. Bu cihazların ülkemizdeki raflara ulaşması da çok uzun sürmeyecektir. Mate 20 serisinin tamamını Kasım itibariyle satışta görebiliriz.

Şimdi de Huawei Mate 20 Lite’ın teknik özelliklerini hatırlayalım:

19:5:9 oranına sahip 6.3 inç (2340 x 1080 piksel) Full HD+ çözünürlüklü 2.5 kavisli ekran

Kirin 710 işlemci yongası, ARM Mali-G51 GPU

20 MP arka ana kamera sensörü, 2 MP ikincil sensör

24 MP ön ana kamera sensörü, 2 MP ikincil sensör

4GB ve 6GB RAM seçeneği

64GB dahili depolama alanı (microSD kart desteği)

Parmak izi okuyucu sensör

Çift SIM kart girişi

3750mAh batarya

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS

EMUI 8.2 ile Android 8.1 (Oreo)

Boyutlar: 158.3 x 75.3 x 7.6 mm, Ağırlık: 172g

Bu arada firmanın bir önceki amiral gemisi olan P20 Pro’yu incelediğimiz video hemen aşağıda: