Kısa bir süre önce teknik özellikleri ortaya çıkan Huawei Mate 20’nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu. Bu noktada gelen bilgilere göre cihazın tanıtımı IFA 2018’de gerçekleşecek.

Huawei’nin yeni amiral gemisi adayı olarak gösterilen ve geçtiğimiz günlerde hakkında çeşitli sızıntı bilgiler yayılan Mate 20, teknik özellikleriyle olduğu kadar tasarımıyla da dikkat çekiyor. Son zamanlarda çıkardığı cihazlarla kullanıcıların beğenisini kazanan marka, P serisinin yanı sıra yoluna devam ettiği Mate serisiyle de birçok kullanıcı kazandı.

Birkaç gün öncesinde netliği kesin olmamakla birlikte bir alışveriş sitesi, cihaz hakkında çeşitli teknik özellikler sızdırmıştı. Şimdi ise piyasaya çıkış tarihi belli olan cihaz, IFA 2018’de tanıtılacak. Bunu tarih bazında ele alacak olursak Huawei Mate 20’yi, Ekim ayında piyasada göreceğiz.

Sızan özelliklerine bakıldığında, üst seviye bir cihaz olacağı belli olan Mate 20, sızdırılan bilgilere göre Kirin 980 işlemciyle, 6GB-8GB RAM ve 128GB-256GB depolama alanına sahip olacak. Diğer yandan 6.3 inç boyutu ve 4200 mAh batarya kapasitesi olacağı belirtilen ürünün özellikleri, tanıtımının ardından daha da kesinleşecektir.