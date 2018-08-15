Huawei Mate 20'nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei Mate 20'nin tanıtımına birkaç ay kala, Giztop adlı bir alışveriş sitesi cihazın birçok teknik özelliğini sızdırdı. Bilgilerin doğruluğu ise henüz teyit edilmiş değil.

Huawei'nin yeni amiral gemisi adayı Mate 20, bir alışveriş sitesinde 'yanlışlıkla' listelendi. Listelenen site tarafından iddia edilen bilgilerin doğru olma ihtimali düşük olsa da birçoğu önceki sızıntılarla benzer durumda.

Giztop adlı internet sitesinde listelenen Mate 20'nin en dikkat çeken yönü tasarımı gibi görünse de bu tasarım muhtemelen P20 Pro'nun Mate 20 sızıntılarına uyarlanmış hali. Büyük ihtimalle site, Huawei tarafından resmi görseller yayınlanana kadar fikir vermesi bakımından böyle bir görsel kullanmayı tercih etmiş; ancak bu görsel gerçeği yansıtmıyor olabilir.

Giztop tarafından paylaşılan bilgiler doğruysa Mate 20, 6.3 inçlik Quad-HD AMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü Kirin 980 yonga setinden alacak olan cihaz, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Android 9.0 Pie işletim sistemiyle piyasaya çıkacak olan Mate 20, EMUI 9 arayüzüne sahip olacak.

4200 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak olan cihaz, P20 Pro'dakine benzer bir kamera kurulumuyla gelecek. Ön tarafta 20 MP'lik gelişmiş yüz tanıma özelliğine sahip bir kamera, arka tarafta ise Leica imzalı 40 MP'lik üçlü kamera kurulumuna sahip olacak Mate 20, 999 dolarlık bir fiyatla piyasaya çıkacak. Tabii tekrar hatırlatmak gerekirse bu bilgiler, sadece 'bir internet sitesinin ortaya attığı iddialar' olmanın ötesine geçemiyor.