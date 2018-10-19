Huawei Mate 20 Pro, AnTuTu'da Rekorları Alt Üst Etti

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 20 Pro, AnTuTu'da 300 bin puanı geçen ilk Android telefon oldu. Böylece Huawei Mate 20 Pro'nun en güçlü Android amiral gemisi olduğu da tescillendi.

Dün sizlerle paylaştığımız haberde AnTuTu’nun Eylül ayının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladığını duyurmuştuk. Oyun odaklı telefonların zirvede olduğu listede Huawei’nin Kirin ya da Samsung’un Exynos işlemcisini kullanan amiral gemilerinin listede bulunmaması fazlasıyla dikkat çekmişti. Fakat Ekim ayı listesinde büyük bir değişiklik olacak gibi görünüyor.

Huawei’nin yeni premium akıllı telefonu Mate 20 Pro, AnTuTu’dan tam 307,059 puan almayı başararak Eylül ayı listesinde 299 bin puan ile birinci sırada yer alan Asus ROG Phone’u açık ara geride bırakmayı başardı. Huawei Mate 20 Pro bu sonuçla AnTuTu’da 300 bin puan baraşını aşan ilk Android telefon olmuş oldu.

Mate 20 Pro’nun bu performansı aynı zamanda AnTuTu’nun Ekim 2018 en iyi Android telefonlar listesinde Kirin 980’li telefonların olacağını da göstermiş oluyor. Mate 20 Pro’nun yanı sıra Mate 20, Mate 20 X ve Mate 20 RS de Kirin 980 işlemcisini kullanıyordu. 300 bin puanı aşan Mate 20 Pro 8GB RAM, 128GB depolama alanına, QHD+ ekran çözünürlüğüne ve Android 9.0 Pie işletim sistemine sahipti.