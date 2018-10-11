Huawei Mate 20 Pro'nun Bütün Özellikleri Ortaya Çıktı

16 Ekim'de İngiltere'de tanıtılacak Huawei Mate 20 Pro'nun sahip olduğu özellikler ortaya çıktı.

Huawei'nin en gözde serisi Mate'in yeni üyesi 20 Pro gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Huawei Mate 20 Pro'nun arka tarafında 3 adet kamera ve 1 adet LED flaşın mükemmel konumlandırması cihazın tasarımını eşsiz yapıyor. Cihazın ön kısmında ise neredeyse çerçevesiz bir ekran bulunuyor. Ekranın üst kısmında ufak bir çentik; bu çentikte de ön kamera, hoparlör ve sensörler bulunmakta.

Yukarıdaki fotoğraf, lansmanına kısa bir süre kala Huawei tarafından paylaşılmış Mate 20 Pro basına özel fotoğrafı. Cihazın 3 farklı renk seçeneği olan gradient, siyah ve mavi/gri bu görsellerle açığa çıkmış oldu.

Arka tarafta bulunan üç kamera; 40 MP, 20 MP ve 8 MP çözünürlük değerlerine sahip. 40 MP'lik kamera f/1.8 diyafram açıklığına ve Light Fusion Teknolojisine sahip olacak. Gücünü ise 7nm ile üretilen Kirin 980 işlemcisinden alacak. Ön kamerası tam tamına 24 MP olan Huawei Mate 20 Pro aynı zamanda 6.39 inçlik OLED bir ekrana sahip olacak.

Huawei Mate 20 Pro; NFC, Bluetooth 5.0, LTE, Dual-Band Gigabit WLAN'e ve devasa diyebileceğimiz büyüklükte bir bataryaya sahip olacak. Android 9 ile çalışacak olan telefon, arayüz olarak EMUI 9 ile gelecek ve 189 gram ağırlığa sahip olacak. Cihaz mavi, siyah, yeşil ve twilight renk seçenekleriyle gelecek. Twilight renk seçeneği, mavi-mor-siyah karışımı muhteşem bir tasarıma sahip olacak.

Huawei Mate 20 Pro'nun ön siparişleri haftaya başlayacak olup telefon, 1000 € fiyatıyla açılış yapacak. Lansmanı kaçırmamak için 16 Ekim'i takviminize eklemenizi tavsiye ederiz.