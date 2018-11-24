Huawei Mate 20 Pro'nun Dayanıklılık Testi Yayınlandı

Huawei Mate 20 Pro, bu senenin en iyi telefonlarından biri. Oldukça etkileyici üçlü arka kamerası, çok güçlü işlemcisi ve yüksek pil kapasitesi ise bu durumun en önemli etmenlerinden. Fakat her telefonun kötü bir yanı vardır; Mate 20 Pro içinse bu ön kısmı.

JerryRigEverything, yine bir dayanıklılık testi ile karşımızda. Dikkat çekici her telefona bu testi uygulayan YouTuber, kullandığı farklı ancak bir o kadar da başarılı yöntemlerle biliniyor. Huawei Mate 20 Pro'ya yaptığı test ise biraz şaşırtıcı sonuçlar veriyor.

Mate 20 Pro, her iki tarafı da camdan oluşan bir cihaz. Ön taraf Gorilla Glass ile korunurken arka taraf konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Ancak ilginç olan şu ki, ön cam çizilirken arka camda çizik göremiyoruz. Bunun ise oldukça yeterli bir sebebi var.

Arka tarafta materyal olarak cam kullanan birçok telefonun parmak izlerine karşı oldukça hassas olduğunu biliyoruz. Huawei ise bu durumu ortadan kaldırmak için düz ve pürüzsüz bir yüzey yerine dokulu bir yüzey kullanmayı tercih etmiş.

Tırtıklı bir dokuya sahip olan arka cam, telefonun elinizden kolayca kaymasını engellediği gibi telefonu çizilmelere karşı da koruyor. Dayanıklılık videosunda Zack, telefonu birçok kez çizmek için uğraşsa da herhangi bir sonuç alamadı. Bu ise bizler için iyi bir haber.

Cihazın testin geri kalanında çok da iyi sonuçlar ortaya çıkardığı ise söylenemez. Ön ekranın kenarlara doğru kavisli yapısından dolayı telefonun bükülmeye karşı dayanıksız olması, istedikleri fiyatı da göz önünde bulundurduğumuzda biraz hayal kırıklığına uğratıyor. Her ne kadar çerçeve bükülmeden dolayı çok zarar görmese de ekranın çatlaması, telefonu arka cebinizde taşırken bir kez daha düşünmenize yol açabilir.