Huawei Mate 20 Pro'nun DXOMark Skoru Çok Yüksek

Huawei Mate 20 Pro'nun, kamera kalitesi hakkında notlar veren ve önemli bir referans kabul edilen DXOMark'tan aldığı notları açıklamamasının sebebi olarak cihazın yüksek puanları gösterildi.

Huawei bugün Mate 20 serisini Çin'de piyasaya sundu. Birkaç hafta önce Londra'da görücüye çıkan telefon, bugün itibariyle Huawei'nin ana yurdunda da talipleriyle buluşuyor. Genelde telefonlarla aynı dönemde açıklanan DXOMark değerlendirmesi bu sefer yayınlanmadı. Huawei bunu bilinçli yaptıklarını, gereksiz medya ilgisi istemediklerini istediğini belirtmişti.

Mate 20 serisinde bulunan Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X ve Mate 20 Porsche tasarımlarının tamamının çok yüksek sonuçlar aldığı söylendi. Bu cihazların arka kısımlarında üç kameradan oluşan bir sistem kullanılıyor. Bu kameralardan birisi 40, birisi 20, birisi de 8 MP olarak seçilmiş.

Hauwei'nin bayrak gemisi P20 Pro hala en yüksek DXOMark skoruna sahip olarak görünüyor. 109 puanı olan P20 Pro'nun ardından 105 puanlı iPhone XS Max geliyor. Bir noktada bu rakamların açıklanmaları da şaşırtıcı bir pazarlama hamlesi olmaz.