Huawei Mate 20 Pro'nun En İyi 5 Özelliği

Bir telefonu 'iyi' yapan şey sahip olduğu özelliklerdir. Peki Huawei Mate 20 Pro'yu mevcut en iyi ve en güçlü akıllı telefon yapan özellikler hangileri?

Huawei, bu hafta gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile birlikte şirketin en yeni amiral gemi serisi olan Mate 20 serisini tüketicilerin beğenisine sundu. Güçlü donanımı ve şık tasarımı ile Android ekosisteminin en iddialı modellerini içinde barındıran Mate 20 serisinin premium modeli ise şahane özelliklere sahip olan Mate 20 Pro oldu.

Peki LG V40 ThinQ, Razer Phone 2, Google Pixel 3 gibi birbirinden güçlü amiral gemilerinin tanıtıldığı bu günlerde Huawei Mate 20 Pro’yu muhteşem bir akıllı telefon haline getiren şey tam olarak nedir? Bu sorunun yanıtını almak için Huawei Mate 20 Pro’nun en dikkat çeken özelliklerine bir göz atmamız gerekiyor.

1- Simetrik Tasarım

Huawei Mate 20 Pro, elde premium bir his uyandıran kavisli yapısı, son derece özgün tasarımlı kamera modülü, muhteşem bir estetik yaratan renk seçenekleri ve iddialı ekran/gövde oranı ile amiral gemileri arasında tartışmasız en iyi tasarımlardan birine sahip. Üstelik biraz daha fazla ücret ödeyerek Mate 20 RS ile tasarımı daha da güçlendirebilirsiniz.

2- Yeni ve Güçlü İşlemci

Huawei Mate 20 Pro’nun kalbinde yatan Kirin 980 işlemcisi, 7nm süreci ile üretildiği için hem performansı artırıyor, hem de güç tüketimini minimum seviyeye indiriyor. Bu sayede son derece büyük bir bataryaya sahip olan cihaz, verimli güç tüketiminin de etkisi ile oldukça uzun bir kullanım ömrü ve %33 daha yüksek performans gösteriyor.

3- Çok Daha Gelişmiş Bir Kamera

Huawei Mate 20 Pro, 40MP’lik RGB sensörü, 20MP’lik geniş açı sensörü ve 8MP’lik telefoto sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu ile belki de dünyanın en iyi kamera performansını sunacak olabilir. Ayrıca bu g’üçlü kamera kurulumu, yapay zeka desteği ile çok daha güçlü hale geliyor. 3 boyutlu derinlik algılama özelliğine sahip olan 24MP’lik ön kameradan bahsetmiyoruz bile.

4- Gelişmiş Biyometrik Güvenlik

Huawei, biyometrik güvenlik konusunda kullanıcıları özgür bırakıyor. İsteyen gelişmiş ön kameranın sunduğu 3D yüz tanıma kilidini kullansın, isteyen Huawei’nin yeni ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına güvensin. Huawei, her iki teknolojinin de son derece güvenli olduğu konusunda kullanıcılara garanti veriyor.

5- Kablosuz Şarj

Huawei, Mate 20 Pro ile birlikte kullanıcılara standart kablolu şarj özelliğinin yanında bir de kablosuz şarj özelliği sunuyor. Üstelik Mate 20 Pro’nun üstün kablosuz şarj yetenekleri sayesinde isterseniz kablosuz şarj özelliğine sahip başka bir telefonu Mate 20 Pro’yu kullanarak kablosuz şarj edebilirsiniz.