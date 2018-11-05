Mate 20 Pro'nun Kamerası Havai Fişekleri Algılayabiliyor

Huawei'nin yeni amiral gemilerinin öne çıkan özelliklerinden birisi de fotoğrafın konusunu otomatik olarak algılayabilmesi. Hayvanların, çiçeklerin ve yemeklerin algılanması artık sıradanlaşmış olsa gerek; çünkü Huawei havai fişekleri de algılayabiliyor.

Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Mate 20 serisi telefonlar kamera konusunda oldukça gelişmiş durumda. Birçok sahneyi algılayıp fotoğrafın işlenmesini buna göre ayarlayan yazılım, düşük ışıklı ortamlarda da başarılı işler çıkarıyor. Peki ne kadar başarılı?

Havai fişekli ortamda yapılan testlerden anlaşılıyor ki, telefonun kamerası gayet yeterli. Hatta şartların kamera açısından zorlayıcılığını düşündüğümüzde, yeterliden daha da fazlası diyebiliriz. Arka taraftaki şehrin oluşturduğu ışık kirliliği ve havanın bulutlu olması, bu zorlayıcı durumlardan sadece birkaçı.

Mate 20 Pro, önceki modellerin yaptığı gibi düşük ışıklı ortamların fotoğraflarını gerçeğe en yakın biçimde yakalarken, her havai fişek patlamasının ayrıntılarını gösterebilmeyi başarıyor. Ancak tabii ki bu noktada telefonun en büyük yardımcılarından olan yapay zekanın birkaç olumsuz etkisi de var.

Yapay zeka fotoğraflarda denizi yumuşatmış; böylece sulu boyaya benzer bir görüntü oluşmuş. Yeşil alanlar çekildiğinde de benzer bir durum ortaya çıkıyor ve bunun herkesin zevkine hitap edecek bir manzara olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

İyi haber şu ki, kameradaki "Pro" modu, yazılım ve donanımın tüm gücünü ellerinize teslim ediyor. Böylece Huawei'nin önceden belirlemiş olduğu ayarları atlayabilir ve görüntüyü kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz.