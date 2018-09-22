Huawei'nin yakında duyuracağı yeni amiral gemisi Mate 20 Pro'nun sızdırılan kılıfları, telefonun tasarımı hakkında önemli bilgiler veriyor.

Derya deniz durumunda olan sızıntılar ve dedikodular arasından seçim yapmak zor bir görev olsa da son sızıntılarda elimize geçen yüksek kaliteli telefon kılıfı fotoğrafları birkaç söylentiyi doğrular nitelikte. Bunların en önemlisi ise kare kamera dizaynı. Konu hakkındaki son teori üç kamera olacağı yönünde (çok yüksek ihtimalle 40 MP + 20 MP B/W + 8 MP tele). Bunun dışında su altı modu ve başka birçok özellik olması da bekleniyor.

Açıkça görebildiğimiz başka bir konu ise öndeki çentik tasarımı. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar sayesinde görebiliyoruz ki çentiğin ortasında bir ahizeye, ahizenin sol tarafındaysa bir kameraya yer verilmiş.

Ahizenin sağ tarafındaki boşluk aklımıza ‘‘acaba bir yüz tanıma özelliği konmuş olabilir mi?’’ sorusunu getirse de, oradaki boşluğun Apple ya da Samsung tarzında ileri düzey bir yüz tanıma sistemi için yeterince büyük olmadığını düşünüyoruz.

Kılıfın arkasında parmak izi okuyucusu için herhangi bir boşluk göremediğimizden, Huawei’nin, Mate RS Porsche Design’da tanıttığı gibi ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu olması ihtimalleri yükseliyor.

Smart View kılıfından görünebilen siyah beyaz kullanıcı arayüzü, panelin OLED doğasına karşı olan kuşkularımızı ortadan kaldırıyor. Mate 20 Pro’nun 1440x3120 çözünürlüğünde 6.9 inçlik bir ekranla gelmesini beklerken P20’nin 1080x2244 çözünürlükte 6.3 inçlik bir ekranla geleceğini tahmin ediyoruz.

Kılıflara bakarak çıkarımını yapabildiğimiz bir başka özellik ise bize bir deliğin ipucunu veren çıkıntılar. Doğal olarak biraz tahmin yürütüyor olsak da bu deliklerin 3.5 mm’lik jack girişleri olması muhtemel.

Bakmaya imkânımızın olduğu başka bir şey ise Huawei’nin kablosuz şarj aletleri oldu. Şarj aletinin özellikleri içinde 15W çıkışlı bir Type-C USB’yi görüyoruz. Bunun dışında kredi kartı ya da kimlikler gibi nesnelerden oluşacak hasarı önlemek için Qi sertifikalı ‘‘Yabancı Nesne Algılama’’ teknolojisiyle birlikte geliyor.

Sonuncu ama bir o kadar da önemli olan NM Card bizi karşlıyor. İlk bakışta bir çeşit SD kart gibi görünse de şekilleri tam olarak uyuşmuyor, bu da yüksek ihtimalle cihaza özel bir aksesuar olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.

Görseldeki kart 128GB kapasiteye sahip ve saniyede 90 MB veri alışverişi yapabiliyor. Özellikle 4K video çekimlerinde bir ihtiyaç olan yüksek hızdaki SD kartlar için mükemmel bir oran.

Huawei’nin yeni amiral gemisi fableti 16 Ekim'de bizlerle olacak ve tüm bu gelişmeler geri sayım heyecanını arttırıyor.