Huawei, Mate 20 Pro'nun Yeşil Ekran Sorununu Çözecek

Huawei Mate 20 Pro'nun lanse edilmesinden itibaren ekranında belirmeye başlayan yeşil lekelerin çözümü için Avustralya merkezli operatör şirketi Optus, Huawei ile ortak çalışmaya başladı.

16 Ekim 2018'de Huawei'nin Londra'da düzenlediği lansman ile tanıtılan Huawei Mate 20 Pro, lanse edildiğinden beri yeşil ekran sorunu çekiyor. Kullanıcıların belirttiğine göre ekran, cihaz kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra yavaş yavaş yeşile dönmeye başlıyor. Günbegün daha da yeşillenen ekran, en sonunda artık görülemeyecek hale geliyor.

Yetkililer daha önce bu konuyla ilgli sorun yaşayan kullanıcıların, bir sebep belirtmeksizin yeni bir cihaz talep edebileceğini açıklamışlardı. Huawei'nin üst düzey yöneticilerinden gelen bir gayriresmi açıklamada, bazı ülkelerde telefonların neden küçük bir kısmının yeşile döndüğününün araştırıldığı belirtildi. Avustralya merkezli operatör şirketi Optus da sorunun varlığını doğruladı ve test edilen bütün Mate 20 Pro'ların, yeşil rengini birbirinden farklı tonlarda sergilediğini söyledi.

Optus, kendisinden satın alınan Huawei Mate 20 Pro'lar için kullanıcıların para iadesi veya yeni bir cihaz talebi haklarına sahip olduklarını belirtti. Bilgiler hala Huawei'den herhangi bir açıklama gelmediği için net değil. Sorun çok büyük ihtimalle LG'nin ürettiği ekrandan kaynaklanmakta zirâ bugüne kadar üretilen bütün hatalı ekranlar arasında LG, %91'lik bir paya sahip.