Huawei Mate 20 Pro'nun Yüz Kilidi Kolayca Aldatılabiliyor

Birbirlerinin ne ikizi ne kardeşi ne de her hangi bir akrabası olan iki kişi, bir diğerinin Huawei Mate 20 Pro cihazına yüz tanıma ile erişebiliyor.

İki boyutlu yüz tanıma sistemi, Android platformunda son birkaç yıldır kullanılmaktaydı. Hiç ama hiç güvenli olmayan bu sistem, Apple'ın ilk 3 boyutlu yüz tanıma sistemini (FaceID) duyurmasıyla tarihin tozlu raflarına kalktı. FaceID sisteminin parmak izi ile ekran kilidini açmaktan çok daha güvenli olması ise gören herkesi büyüledi.

Almanya'da yaşayan iki kişi, bir diğerinin sahip olduğu Huawei Mate 20 Pro'nun ekran kilidini yüz tanıma ile açabildi. 3 boyutlu yüz tanıma sistemine sahip olan Huawei Mate 20 Pro'da bunun gerçekleşmesi ise akla çok ama çok yetersiz güvenlik önlemini getiriyor. Çünkü bu iki kişi ne ikiz, ne kardeş ne de akrabaydı. Sadece birbirlerine saç şekli ve sakal şekli olarak benzeyen iki sıradan kişiydi.

Huawei Mate 20 Pro üzerinde yüz tanıma ile ekran kilidi açma testi yapan iki Alman'dan birisi gözlük takıyorken diğeri takmıyordu. Buna rağmen Huawei Mate 20 Pro, iki kişiyi de kendisine tanımlanmış yüzün sahibi olarak algıladı ve iki kişi için de ekran kilidini açtı. Huawei'ye yapılan şikayetlerin sayısı her geçen saniye katlanarak büyüyor. Neyse ki problem yazılımsal bir sorun. Bu da demek oluyor ki, Huawei Mate 20 Pro'ya gelecek bir güncellemeyle sorun giderilebilir.