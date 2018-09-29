Mate 20 Pro Sesle Kilit Açma Gibi Özelliklerle Geliyor

Huawei'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Mate 20 Pro, alanında birer ilk olacak teknolojilerle gelecek.

Huawei Mate 20 Pro'nun 16 Ekim'deki lansmanına oldukça az bir zaman kaldı. Cihazla ilgili yeni detaylar ise her gün azar azar da olsa açığa çıkıyor. Bugün ise cihazın sesle kilit açma teknolojisine ek olarak, bazı ilginç teknolojiler barındıracağı bilgisi geldi.

Ulaşılan lansman slaytlarına göre Mate 20 Pro'da Bone Voice ID adlı yeni kilit açma teknolojisi bulunacak. Cihazın kutu içeriğinde yer alan kulaklıklar ve 'Bone Conduction' yani kemik iletimli kulaklıklarla çalışacak olan teknoloji, akıllı telefon dünyasında bir ilk olacak.

Ortaya çıkan slaytlarda bir diğer dikkat çeken değişiklik ise Nano SD adı verilen hafıza kartları. Bildiğimiz Micro SD hafıza kartlarından daha küçük olacak Nano SD kartlar, sektörde bir ilk olacak olsa da tüm üreticiler tarafından benimsenmesi zaman alacak gibi görünüyor. Bu konuyla ilgili en net bilgiyi ise 16 Ekim'de alıyor olacağız.

6.9 inçlik dev bir ekranla gelecek olan Mate 20 Pro, gücünü Kirin 980 çipsetinden alıyor olacak. 6GB RAM ve 4.200 mAh bataryaya sahip olacak cihaz, Leica imzalı üçlü kamera kurulumu ile de muhtemelen zirveye oynayacak. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna ek olarak sesle kilit açma özelliğinin de geleceğini öğrendiğimiz Mate 20 Pro'nun fiyatı ise 1000 dolar seviyelerinde olabilir.