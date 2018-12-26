Huawei Mate 20 Pro, Su Altı Çekim Moduyla Beğeni Topladı

Piyasadaki telefonlar arasında en iyi kameralardan birine sahip olan Huawei Mate 20 Pro, su altında çekim yapabilme özelliğine sahip. Bakalım bu gelişmiş kamera, yapılan testlerden nasıl sonuçlar almış?

Huawei'nin Mate 20 Pro modeli, satın alabileceğiniz en iyi kameralardan birine sahip bir cihaz. Bunun yanı sıra cihaz, kamerasının barındırdığı farklı özelliklerle de fark yaratıyor. Bu özelliklerden biri de su altı çekim modu.

İsminden de anlaşıldığı üzere, bu mod size telefonunuz ile su altı çekimleri yapabilmeyi mümkün kılıyor. Tabii telefonunuzla su altında video çekmek her ne kadar heyecan verici olsa da öncelikle yapmanız gereken bazı şeyler var.

Huawei Mate 20 Pro'nun su altı çekim modunu aktif hale getirdiğiniz an, cihaz size bir uyarı ekranı veriyor. Çıkan uyarı, telefonunuzla su altında çekim yapabilmeniz için, markaya ait su geçirmez telefon kılıfını taktığınızdan emin olmanızı söylüyor. Şimdiden belirtelim bu ürün şu an için sadece Çin'de satılıyor.

Gerekli talimatları uyguladıktan sonra, su altı çekimlerinize başlayabilirsiniz. Çekimleri yaparken ses tuşlarını kullanmanız gerekiyor. Ses açma tuşu fotoğraf çekmek için, ses azaltma tuşu ise video çekmek için kullanılıyor. Kayıt esnasında ses açma tuşuna basarsanız, kaydın durdurulmasını sağlamış oluyorsunuz. Ses kısma tuşu ise kaydın sonlandırılmasını sağlıyor.

Buraya kadar her şey gayet güzel gözükse de bu modun geliştirilmeye ihtiyacı var. Su altında çekim yapmayı etkileyici kılan belki de en önemli faktör, farklı bir dünyayı gösterebilliyor olmak. Bunun için de çevreyi detaylıca çekebiliyor olmanız gerek. Ne yazık ki telefonun bu modunda geniş açılı çekim özelliği yok. Buna ek olarak su altı çekim modunda, selfie çekme özelliği de yer almıyor. Testlerde yaşanan en can sıkıcı durum ise telefonun ekranının suyla temas ettiğinde, kamera modundan kendiliğinden çıkmış olması.

Genel olarak Mate 20 Pro iyi puanlar alarak değerlendirmeleri tamamlasa da firmanın sözü edilen özellikler konusunda bu popüler cihazı bir an önce geliştirmesi gerekiyor. İşin iyi tarafı ise sayılan tüm bu olumsuz özelliklerin aslında sadece bir yazılım güncellemesi ile düzeltilebilecek olması. Önümüzdeki günlerde, firmanın yayınlayacağı bir güncelleme ile bu problemleri çözmesi bekleniyor.