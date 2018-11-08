Huawei Mate 20 Pro, Türkiye'de Satışa Sunuldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin en yeni premium modeli Mate 20 Pro, muhteşem tasarımı ve güçlü donanımı ile Türkiye'de satışa sunudu.

Son yılların parlayan yıldızı Huawei’nin en yeni amiral gemisi olan Huawei Mate 20 Pro, son derece şık tasarımı, rakipsiz kamerası ve muhteşem performansı ile Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye’nin en önemli çevrimiçi alışveriş sitelerinden biri olan Hepsiburada’da satışa çıkan cihaz, Huawei Türkiye garantisi ile tüketicilere sunuluyor.

Yeniden bir hatırlatmak gerekirse Huawei Mate 20 Pro, Çinli akıllı telefon üreticinin Mate 20 serisindeki premium model olarak karşımıza çıkıyor. Üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan cihaz, dünyanın en iyi akıllı telefon kameralarından birine sahipken çentikli tasarımı sayesinde de oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor.

Huawei Mate 20 Pro ile ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Hepsiburada ürün sayfasına buraya tıklayabileceğiniz Mate 20 Pro, Türkiye’de 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu ile satışa sunulmuş durumda. Cihazın fiyatı ise vergiler dahil 8499 TL.