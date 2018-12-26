  • Huawei, Mate 20 Pro ve Nova 4'ün Özel Serisini Duyuracak

Huawei, Mate 20 Pro ve Nova 4'ün 200 Milyon Satışa Özel Versiyonlarını Piyasaya Sürecek

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2018 yılında 200 milyondan fazla satış yapan Huawei, bazı akıllı telefonlarının özel serilerini duyuracak.

Karşısına çıkan fırsatları yakalamasıyla 2018 yılını dolu dolu geçiren Huawei; 200 milyondan fazla akıllı telefon satışı hedefine 2018 yılı bitmeden ulaştı. Şirket, 2018 yılında gerçekleştirdiği 200 milyondan fazla akıllı telefon satışını Mate 20 Pro'nun ve Nova 4'ün özel üretimlerini piyasaya sürerek kutlayacak.
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Çin merkezli sektör devi şirketin akıllı telefon departmanı yöneticisi He Gang, 200 milyon akıllı telefon satışını kutlamak için piyasaya sürülecek olan özel üretim akıllı telelefonları resmi Weibo hesabında paylaştı. Özel üretim olacak akıllı telefonlar Zümrüt (Mate 20 Pro) ve Saklı Kırmıızı (Nova 4) renklerine, 8GB RAM'e ve 256GB depolama kapasitesine sahip olacak.
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Huawei'nin piyasaya süreceğini duyurduğu her iki model akıllı telefonun da arkasında 200 milyon özel sürümü ibaresini içeren bir logo yer alıyor. Cihazların fiyatı hakkında şu anlık herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak her iki cihazın da aynı anda 1 Ocak 2019 günü (TSİ) saat 19.38'de satışa çıkarılacağı bilgisine sahibiz.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Huawei-special-edition-phones-to-commemorate-200-million-phones-shipped-in-2018_id112232
Etiketler: huawei mate 20 pro, Huawei Nova 4
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