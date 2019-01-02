Huawei Mate 20 Pro, herkesin ilgisini çeken tasarımı ve 3 kamerasıyla geçtiğimiz senenin en sevilen amiral gemilerinden olma özelliğini taşıyor. Bu çok sevdiğimiz amiral gemisine yeni renkler geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda, teknoloji devlerinden Huawei yaptığı açıklamada "2018 yılında toplam akıllı telefon satışımız 200 milyon adeti geçti” ifadelerini kullanmıştı. Amiral gemisi diye tabir ettiğimiz Mate 20 ise teknoloji severlerin ilgi odağı oldu. Hala popülerliğini koruyan Huawei telefonların bazı modelleri sınırlı sayıda üretiliyor. P20 Pro gibi modellerin ne kadar sevildiğini anlamak içinse Huawei web sitesine girip “stokta kalmadı” ibarelerini görmek yeterli sanırım.

Huawei P20 Pro şu an siyah, alacakaranlık, gece mavisi ve rose gold renklerinde sunuluyor. Weibo’da paylaşılan bir bilgiye göre bu renklere kırmızı ve yıldız mavisi adlı iki yeni renk daha eklenebilir. Kırmızı versiyonun, özellikle kadın kullanıcıların ilgisini çekeceğini tahmin ediyoruz.

Tam bir başyapıt olarak değerlendirebileceğimiz Huawei Mate 20 serisi sadece 7nm teknolojili Kirin 980 işlemcisiyle değil, aynı zamanda üçlü Leica kamerası, 40 Watt hızlı şarj desteği, ekrandan parmak izi okuması ve sıvı soğutma teknolojisiyle de son seviye özellikler barındırmakta ve teknolojiyi seven-sevmeyen, bilen-bilmeyen herkesin ilgisini çekmekte.