Huawei, Mate 20 Pro'yla DxOMark Skorunda Rekorunu Egale Etti

Huawei'nin üst segment telefonu Mate 20 Pro DxOMark'tan 109 puan aldı.

DxOMark, Huawei Mate 20 Pro’nun değerlendirmesini yayınladı ve puanını 109 olarak belirledi. Teknik olarak DxOMark’ın şu ana kadar verdiği en yüksek puan fakat bu puanı hesaplarken Huawei’nin bir diğer telefonu P20 Pro’ya da bağlı kaldı.

Mate 20 Pro ile P20 Pro neredeyse özdeş sayılsa da aralarında bir farklılık bulunuyor. İkisi arasındaki ana fark bokeh’de karşımıza çıkıyor. Mate 20 Pro’nun bokehde puanı 60 iken, P20 Pro’nun skoru 10 puan daha yüksek.

Genel olarak karşılaştırmaya baktığımızda iki cihazın karşılaştırmalı puanları neredeyse aynı sayılır. Sadece P20 Pro’nun video kategorisindeki skoru Mate 20 Pro’dan bir puan daha yüksek. Tabii, bilişimsel fotoğrafçılığı sadece skorlar üzerinden değerlendirmek de yetersiz kalabiliyor.

DxOMark’ın yaptığı analizden yapılabilecek çıkarımlar:

Mate 20 Pro’nun pozlama skoru P20 Pro ve iPhone XS’den nispeten daha iyi.

Keskinlik, P20 Pro’dan bir bir ton daha düşük.

Görsellerdeki detaylar ve keskinlik, hem P20 Pro hem de iPhone XS’den daha iyi.

P20 Pro’nun 3x yakınlaştırması, hâlâ Mate 20 Pro’dan daha iyi.

Video konusundaki en büyük şikayet ise stabilizasyonda. Dinamik aralığı en iyisi değil fakat P20 Pro ile aynı düzeyde.

Mate 20 Pro’da kullanılan monokrom (monochrome) sensörlerdeki sorunları fark ettikten sonra, P20’de bunları ultra geniş kameralarla değiştirdiler ki bununla çok kaliteli makro fotoğraflar çekilebiliyor.

Son yıllarda akıllı telefon üreticileri için DxOMark’ın kameralarına verdiği puanlar çok büyük önem taşıyor.