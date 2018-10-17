Huawei Mate 20 RS Porsche Design'ın Farkı Nedir?

Huawei, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mate serisine Porsche Design markalı özel tasarım bir model ekledi. Peki Huawei Mate 20 RS Porsche Design'ın standart modelden ne gibi bir farkı bulunuyor?

Premium akıllı telefonları Mate 20 ve Mate 20 Pro’yu tüketicilerin beğenisine sunan Huawei, yeni oyuncu telefonu Mate 20 X’le de mobil oyuncuların gönlünü çalmayı başarmıştı. Şirket, daha özel bir şeyler arayanlar için yeni özel tasarım akıllı telefonu Porsche Design markalı Mate 20 RS’i gün yüzüne çıkardı. Peki Mate 20 RS’in Mate 20 Pro’dan ne gibi farkları var?

Aslına bakacak olursak Mate 20 RS Porsche Design için standart Mate 20 Pro’nun biraz daha gösterişli versiyonu diyebiliriz. Temelde her iki cihazda aynı tasarıma ve donanıma sahip. Ancak Mate 20 RS Porsche Design, özel arka panel tasarımı ile standart versiyondan çok daha şık ve gösterişli bir tasarıma sahip.

Huawei Mate 20 RS Porsche Design’ın arkasında el yapımı hakiki deri bulunuyor. Ancak kamera modülünün olduğu bölüm cihazın en alt ve üstüne kadar cam tasarıma sahip. Böylece cihazın arka panelinde yarış otomobillerine benzer bir şekilde boydan boya parlak bir şerit oluyor. Deri kaplamanın kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı seçeneği bulunuyor.

Huawei Mate 20 RS Porsche Design’ı özel kılan bir diğer nokta ise cihazın fiyatı. 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olan model, 1700 euro (~11.100 TL) fiyat etiketine sahipken; 8GB RAM, 512GB dahili depolama alanına sahip model 2100 euro (~13.700 TL) fiyat etiketine sahip.