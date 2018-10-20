Huawei, Mate 20 Serisi İçin Yedekleme Sürücüsünü Duyurdu

Huawei'nin yeni Mate 20 serisi, yeni Nano SD kart yuvası sayesinde artırılabilir depolama seçeneğine sahip. Ancak yine de verilerinizi kaybetmeniz mümkün. Huawei de bu sorunu azaltmak ve dosyalarınızı yedekleyebilmek için taşınabilir bir depolama sürücüsü duyurdu.

Huawei'nin harici depolama sürücüsü 1 TB'lık bir kapasiteye sahip. Bir kablosuz şarj istasyonuna benzeyen şekilde tasarlanmış bu cihaz, içinde sahip olduğu batarya ile birlikte elektronik cihazlarınızı kablosuz olarak şarj etmenize izin veriyor. Kaymaması için alt tarafı silikon bir maddeyle kaplanmışken üst kısmında su geçirmez bir "kumaş" bulunmakta. Depolama sürücüsünün kasası ise plastikten imal edilmiş.

Huawei, sürücünün çalışması için herhangi ek bir uygulamaya ihtiyacı olmadığını belirtiriyor. Yapmanız gereken tek şey Mate 20'nizi cihaza bağlamak; böylece telefondaki tüm fotoğraflar, videolar ve dosyalar otomatik olarak yedeklenmeye başlıyor. Elbette isterseniz yedeklemek istediğiniz dosyaları kendiniz de seçebiliyorsunuz. Huawei yedekleme işleminin saniyede 10 HD fotoğraf ile oldukça hızlı olduğunu de belirtiyor.

Huawei Yedekleme Depolama Sürücüsü, aktarım işlemlerini üzerinde bulunan USB-C portuyla yapıyor. İçindeki batarya ise 5V/2A şarj aletleriyle; ya da Huawei'nin kendi 9V/2A ve 5V/4.5A şarj aletleriyle doluyor. Ancak cihaz maalesef daha yeni tanıtılan 40W SuperCharge teknolojisini desteklemiyor.

Şu anlık sadece gri renkte gelecek olan cihaz, yine şu anlık sadece Mate 20 serisi cihazlarla çalışıyor olacak. Ancak Huawei, başka modellere olan desteğin de yolda olduğunu söyledi. Fiyat hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte cihaz, 26 Ekim'de satışa çıkacak.