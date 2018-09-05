Huawei Mate 20 Serisinin Ekran Çözünürlükleri Belli Oldu

Huawei'nin önümüzdeki ay tanıtacağı yeni amiral gemileri Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun ekran çözünürlükleri ortaya çıktı.

Bazı üreticiler amiral gemi cihazlarında QHD ve üzeri çözünürlükleri birkaç yıldır kullanıyor. Huawei ve Sony gibi şirketler ise yıllardır Full HD çözünürlüğün yeterli olduğunu savunan taraftaydı. Şimdi ise Sony'nin Xperia XZ3 ile QHD+ çözünürlüğüne geçmesinin ardından, Huawei tarafından da benzer bir hamle geliyor.

Mate 20 Pro'nun kullanıcı arayüzüyle ilgili sızdırılan bir kod, cihazın 3120x1400 çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. P20 serisindeki gibi 18.7:9 en boy oranıyla gelecek olan cihaz, eğer iddialar doğruysa 6.9 inçlik bir ekranda 498 ppi gibi oldukça yüksek bir piksel yoğunluğu sunacak. Mate 20 Pro'nun sahip olacağı kavisli AMOLED ekran ise muhtemelen Samsung üretimi olacak.

Mate 20 tarafına bakacak olursak, 6.3 inçlik düz bir ekranla karşılaşıyoruz. Cihazın ekran çözünürlüğü de Pro modelin aksine, FHD+ seviyesinde olacak. Bu konuda P20 serisiyle benzer bir tercihte bulunacak olan Huawei; Mate 20 ve Mate 20 Pro arasındaki en büyük ayrımı ekran tarafında gerçekleştirecek.

Kirin 980 yonga setinden gücünü alacak olan Mate 20 ve Mate 20 Pro, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Kutudan Android 9 Pie sürümüyle çıkacak olan cihazlar, 16 Ekim tarihinde Londra'da tanıtılacak.