Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun Dudak Uçuklatan Fiyatları

Huawei'nin merakla beklenen 2 yeni cihazı Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun fiyatlarına bir perakendeci aracılığıyla ulaşıldı. Bahsedilen fiyatlar ise korkutucu.

Tanıtım tarihi artık oldukça yaklaşan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun neredeyse tüm teknik ve tasarımsal detaylarını zaten biliyoruz. Bu iki cihaz hakkında en çok merak edilen ise fiyat konusuydu. Bugünden itibaren bu konu, kısmen açıklığa kavuşmuş oldu.

İsviçreli bir perakende mağazasının alış fiyatı olarak paylaşılan fiyatların, tüketici satış fiyatından 50-100 dolar altında olduğu söyleniyor. Bu haliyle bile oldukça yüksek olan bu fiyatların son kullanıcıya nasıl yansıyacağı ise merak konusu. Şimdi gelin hep beraber fiyatları inceleyelim.

Serinin uygun fiyatlı modeli Mate 20'nin fiyatı 799 İsviçre Frangı olarak göze çarpıyor. Yaklaşık 805 dolar seviyesinde olan bu fiyatın son kullanıcıya satış fiyatının 850-900 dolar arasında olacağını söyleyebiliriz. Mate 20 Pro tarafında ise fiyatların 999 İsviçre Frangı'ndan başladığını görüyoruz. Bu da 1.010 dolar gibi bir fiyata denk geliyor. Yine aynı şekilde, cihazın satış fiyatının 1.100 dolar seviyesinde olacağını söylemek mümkün.

1.100 dolar, günümüz kuruyla tam tamına 6.808 TL'ye denk geliyor. Vergiler ve satıcı kârları gibi ek masrafları da fiyata dahil ettiğimizde Mate 20 Pro, iPhone Xs Max gibi 10.000 TL seviyelerinde bir fiyata ulaşabilir. 16 Ekim'de tanıtılacak olan Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun diğer detaylarını da sizlere aktarmaya devam edeceğiz.