Huawei Mate 20 Serisinin TENAA Kayıtlatına Ulaşıldı

Huawei'nin Ekim ayında tanıtmaya hazırlandığı Mate 20 ve Mate 20 Pro serisinin yeni TENAA kayıtları ortaya çıktı.

Huawei, 16 Ekimm'de yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bir süredir arka arkaya gelen pek çok haberle detaylarını yavaş yavaş öğrenmeye başladığımız Mate 20 ve Mate 20 Pro serisinin yeni gelen TENAA kayıt görsellerinde ise telefon modellerinin tamamına ve ROM ile RAM bilgilerine ulaşıldı.

Yeni seri, Huawei Mate 20 (HMA-AL00), Mate 20 Pro (LYA-AL00), Mate 20 Pro Porsche Design Edition (LYA-AL00P) ve Mate 20 Max Edition (EVR-AL00) olarak isimlendirilmiş 4 ayrı model ile tanıtılacak gibi duruyor ancak tüm modellerin tüm ülkelerde kullanıma sunulmayacağı düşünülüyor.

TENAA kayıtlarından gelen görsellere göre yeni telefon modellerinin ROM ve RAM özellikleri şu şekilde;

Mate 20 Pro Porsche DESIGN: 6GB RAM + 256GB ROM, 6GB RAM + 512GB ROM, 8GB RAM + 256GB ROM

Mate 20 Pro: 6GB RAM+256GB ROM, 6GB RAM+512GB ROM, 8GB RAM+128GB ROM, 8GB RAM+256GB ROM, 8GB RAM+512GB ROM

Mate 20: 4GB RAM+128GB ROM, 4GB RAM+64GB ROM, 4GB RAM+256GB ROM, 6GB RAM+128GB ROM, 6GB RAM+256GB ROM, 6GB RAM+512GB ROM, 8GB RAM+128GB ROM, 8GB RAM+256GB ROM, 8GB RAM+512GB ROM

Mate 20 Max: 4GB RAM+128GB ROM, 4GB RAM+256GB ROM, 6GB RAM+256GB ROM, 6GB RAM+512GB ROM, 8GB RAM+128GB ROM, 8GB RAM+256GB ROM, 8GB RAM+512GB ROM

Telefonların tasarım ve kamera detayları da daha önce gelen bilgiler arasındaydı ancak teknik detaylar için henüz net br bilgi yok. Ancak telefonun üç farklı renk seçeneği olacağı, Huawei Kirin 980 ile destekleneceği ve 40 Megapiksel'lik kamerayla bu kameranın çektiği fotoğrafları iyileştirmeye yarayan Fusion Light teknolojisine sahip olacağını biliyoruz. Ancak daha fazla detay için biraz daha beklememiz gerekecek gibi duruyor.