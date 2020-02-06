DxOMark, Huawei'nin Mate 20 X modeline kamera testi yaptı. Yapılan testin sonucunda Huawei Mate 20 X, DxOMark'tan 111 puan almayı başardı. Bu puan, Mate 20 X'in Mate 20 Pro'yla benzer bir kamera performansı sunduğunu ortaya koyuyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, dolu dolu bir 2019 yılını geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl pek çok akıllı telefon duyurusu yapan şirket, Mate 20 X modeliyle de hayli konuşuldu. Şimdiyse Huawei Mate 20 X'in kamera performansının neler sunabildiği ortaya çıktı. DxOMark tarafından yapılan testler, Huawei Mate 20 X'in kamera performansının beklentileri karşıladığını ortaya koyuyor.

DxOMark, akıllı telefon tutkunlarının yakından takip ettiği platformlardan bir tanesi. Platform, akıllı telefonlarla hem kapalı hem açık ortamlarda 1.600'den fazla fotoğraf, 2 saatten fazla da video çekimi yaptıktan sonra testin yapıldığı telefona nihai bir puan veriyor. DxOMark puanı, pek çok tüketici tarafından da önemseniyor.

Huawei Mate 20 X, 3'lü kamera kurulumuna sahip bir akıllı telefon. 40 MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan bir ana kamerası bulunan Mate 20 X'in, 20 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamerası ve 8MP çözünürlüğünde de bir telefoto kamerası bulunuyor. Huawei Mate 20 X, bu kamera kurulumuyla tüketicilere 4K video çekme imkanı tanıyor.

Huawei Mate 20 X'in DxOMark puanı

DxOMark'ın Huawei Mate 20 X'e verdiği ortalama kamera puanı 111. Platform, Mate 20 X'in fotoğraf çekim kalitesini 118 puan, video çekim performansını ise 97 puanla değerlendiriyor. Huawei Mate 20 X'in almış olduğu 111 puan, bu telefonun Huawei Mate 20 Pro'ya eş değer bir kamera performansı olduğunu ortaya koyuyor. DxOMark listelerine de eklenen Huawei Mate 20 X'in genel sıralaması ise 16.

Huawei Mate 20 X'le ilgili değerlendirilmesi gereken başka bir konu daha bulunuyor. DxOMark, birkaç ay önce yine bir çalışma başlatıp Huawei Mate 20 X'in ses performansının nasıl olduğunu ölçmüştü. Yapılan ölçümlerde Huawei Mate 20 X, piyasadaki en iyi ses kalitesine sahip telefon olarak karşımıza çıkmıştı. Eğer Huawei Mate 20 X'in ses performansı ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, burada bulunan haberimize ulaşabilirsiniz.