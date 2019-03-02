Huawei Mate 20 X'i İkinci 5G Telefonuna Dönüştürüyor

Huawei, Mate 20 X'in 5G versiyonunu çıkartmaya hazırlanıyor.

Önceden var olanı kullanabiliyorken 5G telefonla yeni bir tasarım oluşturmak için neden para ve kaynak harcıyorsunuz? Bu, Huawei'nin kendisine sorduğu bir soru olacak ki geçtiğimiz hafta sonu Huawei Mate 20 X'in 5G versiyonu olacağını bildirildi.

Huawei CEO'su Richard Yu, şirketin MWC 2019 basın toplantısının bitimine yakın Mate 20 X'in 5G versiyonunu açıkladı. Onaylanma için Huawei’ye ulaşıldığında, şirket yalnızca Yu’nun sahnede yaptığı yorumları tekrarlıyor ve çok az şey söylüyordu. Duyuruya, aşağıdaki videoda 1:43:48 kısmına giderek ulaşabilirsiniz.

Güncellenmiş Mate 20 X'in Huawei’nin Balong 5000’ini içermesi muhtemel gözüküyor. Ayrıca katlanabilir Mate X'te bulunan modem, mevcut 4G ağlarına bağlanıyor ve 4,6 Gbps hızlarında çalışabiliyor. Bu, şu an 4G ağlarında olan hızın on katı anlamına geliyor.

Ayrıca Huawei Mate 20 X'in 5G versiyonunun normal versiyonla aynı özelliklere sahip olduğunu varsayıyoruz. Bu özellikleri 7,2 inç AMOLED Full HD+ ekran, su damlası çentik, 3 arka kamera, Kirin 980 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı 5.000 mAh batarya ve Android 9.0 Pie olarak sıralayabiliriz.

Huawei, bu yazının yazıldığı sırada henüz fiyatlandırmayı ya da bulunabilirliği açıklamadı. Orijinal Mate 20 X ise şu an 899 Euro'ya satılıyor. Bu nedenle 5G desteğini hesaba katan daha yüksek bir fiyat etiketi bekliyoruz.