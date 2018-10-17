Huawei, premium akıllı telefonları ile birlikte yeni oyuncu telefonunu da mobil oyuncuların beğenisine sundu. Peki Huawei Mate 20 X, mobil oyunculara tam olarak ne vadediyor?

Mate 20 ailesinin lansmanı sırasında sahip olduğu tüm yeni teknolojileri tüketicilerin beğenisine sunan Huawei, premium akıllı telefonları Mate 20 ve Mate 20 Pro ile birlikte özel olarak geliştirilen akıllı telefonları Mate 20 RS Porsche Design ve Mate 20 X’i de tanıttı. Peki Huawei’nin yeni oyuncu odaklı telefonu Mate 20 X, tam olarak ne vadediyor?

Mate 20 X, Mate 20 ve Mate 20 Pro’da olduğu gibi 7nm Kirin 980 işlemciden gücünü alıyor. Bu da onu piyasanın en güçlü oyun telefonlarından biri haline getiriyor. Ancak performans, bir oyun telefonu için hiçbir zaman tek kriter değildir. Mate 20 X’i mobil oyuncuların favorisi haline getirecek asıl detaylar ekranı, bataryası ve soğutma sisteminde saklı.

Yeni Huawei Mate 20 X, 7.2 inçlik devasa bir OLED ekrana sahip. Bu devasa ekran boyutu, son derece ince çerçeveler ve su damlası çentikli tasarım ile birleştiğinde Mate 20 X’i bir anda en büyük ekranlı ve en yüksek ekran/gövde oranına sahip oyuncu telefonu haline getiriyor. Üstelik hepsi bu kadar da değil?

Huawei Mate 20 X, kullanıcıları hayrete düşürecek şekilde 5000mAh’lik devasa bir bataryaya sahip. Bu batarya sayesinde Huawei Mate 20 X’in Nintendo Switch ve iPhone XS Max gibi cihazların iki katı pil ömrüne sahip olması bekleniyor. Üstelik Huawei, buhar bölmeli ve grafen katmanlı soğutma sistemi sayesinde tüm rakiplerinden daha ‘soğuk’ bir telefon vadediyor.

Mate 20 X’in mobil oyuncular için iyi bir tercih olduğuna kanaat getirdik. Peki cihazın fiyatı ne olacak? Edinilen bilgiye göre Huawei Mate 20 X, Avrupa’da 899 Euro (~5900 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın diğer oyun telefonlarına göre ortalama bir fiyata sahip olduğu söylenebilir. Siz yeni Huawei Mate 20 X hakkında ne düşünüyorsunuz?