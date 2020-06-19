Huawei Mate 30, Yonga Tedariği Sorunu Nedeniyle Gecikebilir

Huawei’nin ABD’yle yaşadığı sorunlar, akıllı telefonların çıkışlarında da aksaklıklara yol açabilir. Şirket, yonga stoğu yapmış olsa da Huawei Mate 30’ların üretim ve duyuru sürecinde bazı ertelemeler yaşanabilir.

Dünyanın en ünlü akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei, şu sıralar ABD’nin uyguladığı yonga ambargosu nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor. Şirketin önümüzdeki süreçte satışa sunacağı akıllı telefonların parça tedariğinde sorunlara yol açacak bu ambargo nedeniyle şirket, HiSilicon için yonga stoğu yapmak zorunda kaldı.

Şirketin bu zorlu süreçte sorun yaşamaması için stok sistemine geçmesi, planlanan akıllı telefonların seri üretimi konusunda yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalabilir. Bu noktada üretim süreci aksayacak telefonların başında Huawei Mate 30 serisinin olduğu düşünülüyor. Şirket, yonga tedariğindeki sorunlar nedeniyle serinin lansmanını ve akıllı telefonun üretimini birkaç ay ertelemek zorunda kalabilir.

Huawei’nin stokları yeterli mi?

Huawei, HiSilicon markası altında ürettiği Kirin yonga setleri için yonga tedariğini TSMC’den alıyordu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Huawei’ye uyguladığı ABD ürünlerini ve teknolojilerini kullanma kısıtlaması üzerine şirket başka tedarikçilerle görüşmeler yapıyor. Bu konuda en ciddi adayın Güney Koreli teknoloji devi Samsung olduğu düşünülüyor. Elbette bu noktada Huawei’nin yaptığı resmi bir anlaşma bulunmuyor, bu sebeple stoklardaki yongalara göre planlar yapılıyor.

Şirketin şu anda Huawei Mate 30 serisi için yonga stoğuna sahip olduğu biliniyor, ancak şirketin aynı zamanda yan firması olan Honor’ın akıllı telefonlarına da yonga seti üretmesi gerekiyor. Halihazırda satışta olan telefonların üretim sürecinde yeni yongalara ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde Huawei’nin bu işin altından nasıl kalkacağı büyük merak konusu.