Huawei, amiral gemisi telefonu olan Mate 30'u 19 Eylül’de tanıttı. Huawei’nin amiral gemisinin satışına, tanıtımın ardından bazı ülkelerde başlanıldı. Google servisleri olmayan Mate 30 , Çin’de lansmanda duyurulandan daha ucuza satılmaya başlandı.

Huawei, beklenen amiral gemisi telefonu Mate 30’u 19 Eylül’de Münih’te yaptığı lansmanın ardından bazı ülkelerde satışa çıkardı. Mate 30’un fiyatı Huawei’nin etkinliğinde 875 dolar (799 Euro) olarak duyurulmuştu. Ancak Huawei, Mate 30’u Çin’de 560 dolara satışa çıkardı.

Bu fiyatlandırmaya göre Mate 30 Avrupa’da açıklanan fiyattan yüzde 35 daha ucuza Çin’de satılıyor. Huawei'nin bu denli büyük fiyat indirimine gitmesine neden olarak ABD'nin şirkete uygulamadığı ambargo gösteriliyor. Huawei, yurt dışında pek çok pazara çıkamayacağı için Çin’de daha fazla telefon satarak kârını korumaya çalışıyor.

Huawei’nin CEO’su Richard Yu, Mate 30’un tanıtılmasının ardından cihazın 20 milyondan fazla satmasının beklendiğini söylemişti. Çin’de yapılan indirim, cihazın satış rakamlarının yakalanması için yapılmış bir uygulama gibi görünüyor. Mate 30’a uygulanan indirimin Çin haricinde uygulanıp uygulanmayacağı hakkında şirketten bir açıklama yapılmadı.

Mate 30’un Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı ise hala belli değil. Cihazın uzun bir süre Türkiye pazarında satışa çıkmayacağı beklentisi herkeste yükselmiş durumda. Huawei, Mate 30’u Türkiye’de satışa sunduğunda böyle bir indirimi uygulayıp uygulamayacağı da belli değil.