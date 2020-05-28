Huawei Mate 30 Pro 5G'nin ön kamerası için DxOmark puanı açıklandı. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi, selfie ve video tarafında ortalamanın üzerinde performans ortaya koysa da en iyilerle kıyaslandığında epey geride kalıyor.

Huawei'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefonu Mate 30 Pro 5G, güçlü donanımının yanı sıra gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkıyordu. Telefonun arka kamerası, yapılan testlerde birçok amiral gemisi rakibini geride bırakmayı başarmıştı.

DxOmark'a göre, Huawei Mate 30 Pro 5G'nin ön kamerası, çok daha sonra çıkan P40 Pro ile aynı donanıma sahip olsa da, selfie testlerinde daha yüksek puan almayı başardı. Ancak telefonun ön kamerası, Samsung, Apple, Google gibi rakiplerine karşı beklenen sonuçları veremedi.

Huawei Mate 30 Pro 5G DxOmark Ön Kamera Puanı

Huawei Mate 30 Pro 5G'nin ön kamerası, DxOmark'ta toplamda 84 puan aldı ve selfie kameraları listesinde 17. sıraya yerleşti. Telefonun ön tarafında 32 MP 1/2.8 inçlik bir ana kamera ve f/2.0 sabit odaklı lens yer alıyor. Geliştirilmiş bokeh simülasyonu için ToF sensörüne sahip ve saniyede 30 kare hızında 1080p video çekebiliyor.

DxOmark tarafından açıklanan detaylar, Huawei Mate 30 5G'nin ön kamerasının doğru pozlamaya sahip olduğunu ve gürültünün iyi ışıkta düşük olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte, dinamik aralık biraz sınırlı ve yüzde kırpmalara yol açıyor. Renkler genellikle doğru ve beyaz dengesi sabit olsa da, cilt tonları bazen yanlış oluşturuluyor ve doğal görünmeyebiliyor.

Mate 30 Pro 5G'nin ön kamerası, nispeten yakın mesafeler için optimize edilmiş fotoğraflar için sabit odaklı bir lens kullanıyor. Bu da lensten daha uzakta olan nesnelerin odak dışı kalabileceği anlamına geliyor. Fotoğraflar, geniş bir ekranda görüntülendiğinde uzak arka planlar belirgin şekilde bulanık ve grup selfielerinde kameradan daha uzaktaki insanlar odakta olmayabiliyor.

Düşük ışıkta çekilen selfielerde gürültü kendini göstermeye başlıyor. Yüzdeki detaylar ve dokular ışık seviyesi azaldığında bekleneni veremiyor. Telefon, karanlıkta aydınlatma için ekranı kullanarak iyi renk dengesi ile güzel detaylara sahip bir selfie sunabiliyor. Ancak yapay ışıkla birlikte hafif sarı-yeşil renk gölgelendirmeleri görülebiliyor.

Huawei Mate 30 Pro 5G'nin video modu, standart modelle karşılaştırıldığında 2 puan geride kalıyor. Yani ön kameranın video performansı sınıfı için etkileyici olmasa da kabul edilebilir seviyede. Pozlama tüm koşullar altında doğru ve fotoğraf modundan farklı olarak dinamik aralık oldukça geniş. Renkler genellikle canlı ve göze hoş görünüyor.

Elektronik görüntü sabitleme hem durgun hem de hareketli testlerde etkili bir performans ortaya koyuyor. Huawei Mate 30 Pro 5G, geniş bir dinamik aralık yakalayan ve hoş renkler ortaya koyan ön kameraya sahip olsa da, en iyilerden biri olmaktan uzak.