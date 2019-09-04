Huawei Mate 30 Pro'nun En Gerçekçi Konsept Tasarımı

Huawei, Mate 30 ve Mate 30 Pro isimli iki yeni amiral gemisini iki hafta sonra, 19 Eylül tarihinde tanıtacak. Telefona dair belirli bilgiler elimize geçmiş olsa da son ortaya çıkan bilgilerle telefonun konsept tasarımlarını da görmüş olduk.

Huawei'nin yeni amiral gemileri Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun 19 Eylül tarihinde tanıtılacağı duyuruldu. Almanya'nın Münih kentinde tanıtılacak olan telefonların premium modeli olan Mate 30 Pro'nun konsept tasarım görselleri paylaşılmış durumda.

Pricebaba'dan gelen konsept tasarımlarda Huawei Mate 30 Pro'nun çentikli ve ultra kavisli ekranı görülebiliyor. Ekranın çerçevelerinde de ciddi bir incelmenin görülebildiği telefonun ekranının 6,6 inç olması bekleniyor. Yine de bu bilgi şu an için onaylanmış değil.

Telefonun arkasına baktığımız zaman dört adet kameraya ev sahipliği yapan çember şeklinde bir kamera modülü görmek mümkün. Telefonun boyutlarına geldiğimiz zaman 158,1x73,6x8,7 mm olduğu görülebiliyor. Telefonun 8,7 mm'lik kalınlığı, kamera çıkıntısında 9,7 mm'ye ulaşabiliyor.

Telefonun sağ tarafında yalnızca fiziksel bir güç düğmesi bulunuyor. Ses açma kapama için herhangi bir fiziksel düğme koymamayı tercih eden Huawei, bu işlemleri güç düğmesinin üstündeki bir alana dokunmatik bir alan ekleyerek gerçekleştirmeyi planlıyor.

Telefonun alt kısmında SIM kart girişinin yanı sıra USB Type-C girişi, birincil mikrofon ve hoparlör ızgaraları bulunuyor. Üst tarafa baktığımızdaysa IR Blaster ve gürültü engelleme özelliğine sahip ikinci mikrofon görülebiliyor. Telefonun sol tarafındaysa hiçbir şey bulunmuyor.

Telefonun genel tasarımı incelendiği zaman Mate 30 Pro'nun kenarlarının yalnızca önden değil aynı zamanda arkadan da kıvrımlı olduğu görülebiliyor. Bu da telefona birbirine eklenmiş parçalardan oluşan bir görüntüden ziyade yekpare bir görüntü veriyor.

Tasarıma dair söylememiz gereken son şey ise Mate 30 Pro'nun arka paneli. Render görüntülerinde parlak metal ve cam fazla ayrılamıyor olsa da telefonun arka paneli cam gibi görünüyor. Bu da estetik açıdan telefona bir artı katsa da Huawei'nin koruma altına alması gereken ekstra bir cam panel olduğu anlamına geliyor. Yine de tüm bu bilgilerin şu an için resmi olarak onaylanmadığını belirtmekte fayda var.