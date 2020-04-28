Huawei Mate 40 Pro'nun Kamerasını Gösteren Fotoğraf (İddia)

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan sızıntılarda Huawei’nin serbest biçimli lens isminde yeni bir lens teknolojisini Mate 40 Pro’da kullanacağı iddia edilmişti. Yeni bir sızıntı, Mate 40 Pro’nun arka kamera tasarımını gösterirken, fotoğrafta yer alan lenslerden birinin serbest biçimli lens olduğu iddia edildi.

Akıllı telefon üreticisi Huawei, bu ayın başında yeni amiral gemisi telefonları olan P40 Serisi'ni tanıtmıştı. Huawei'nin 2020 yılındaki ilk amiral gemilerini tanıtmasının ardından gözler yılın ikinci yarısında tanıtılacak Mate 40 Serisi'ne çevrilmiş durumda.

Mate 40 Pro'nun kameraları ile ilgili ortaya atılan en dikkat çekici iddia cihazın serbest biçimli bir lense sahip olacağıydı. Şu an için bu lensin işlevi hakkındaki bilgiler çok sınırlı olsa da çevrimiçi olarak paylaşılan yeni bir fotoğraf, yeni lensin tasarımını ortaya çıkardığını iddia ediyor.

Akıllı telefonlarla ilgili güvenilir kaynaklardan biri olarak gösterilen Rodent950 Twitter hesabından paylaşılan bir fotoğrafın, Mate 40 Pro’nun arka kamera tasarımını gösterdiği iddia ediliyor. Yayınlanan fotoğrafta Mate 40 Pro’nun ana kamerası ve geniş açı kamerasının yanı sıra kare şeklindeki periskop kamerası da açık bir şekilde görülebiliyor. Kare şeklindeki ikinci kameranın ise serbest biçimli lens olduğu iddia ediliyor.

Serbest biçimli lenslerin geniş açılı fotoğraflardaki bozulmaları azaltmaya yardımcı olacağı düşünülüyor. Serbest biçimli lenslerin aynı zamanda periskop lenslerden daha küçük bir tasarıma sahip olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Huawei, bu zamana kadar geniş açılı lens kullandığı kameralarda daha kaliteli bir görüntü sağlamak için rakiplerine göre oldukça büyük sensörler kullandı. Ultra geniş açılı lensle beraber çalışacak serbest biçimli lens, Mate 40 Pro’nun fotoğraf kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Huawei’nin yeni lens teknolojisi olacak serbest biçimli lenslerle ilgili raporlarda ortaya çıkanlar henüz tahmin seviyesinde kalıyor. Huawei’nin serbest biçimli lensleri nasıl kullanacağı ve boyutlarının nasıl olacağı önümüzdeki dönemde şirketin açıklamaları ile kesinliğe kavuşacaktır.

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