Huawei Mate X2'nin Ön Kayıt Sayısı 3,5 Milyonu Aştı

Huawei'nin yarın tanıtacağı ve satışa açacağı katlanabilir telefonu Mate X2 için ön kayıt yaptıran kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aştı. E-ticaret devi Jd.com'da 1,5 milyon ön kayıt aşılmışken Vmall'da bu sayı 2 milyonu ardında bıraktı.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıl tanıttığı Mate X ve XS modelleriyle katlanabilir akıllı telefonlara yeni bir soluk getirmişti. Dışa doğru katlanan bu akıllı telefonlar, diğer katlanabilir telefonlara göre daha dayanıklı görünüyordu. Telefonun fiyat etiketiyse herkesi üzecek düzeydeydi.

Geçtiğimiz haftaysa Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X2'yi 22 Şubat günü, yani yarın duyuracağı belirtilmişti. Akıllı telefon tüm dünyada satışa çıkmayacak olsa da şimdiden hatırı sayılır sayıda kullanıcıya hitap edeceğini anlamış olduk. Telefonu satın almak için kayıt yaptıran kullanıcıların sayısı milyonları buldu.

Ön kayıt sayısı 3,5 milyonu aştı:

Çin'deki dev e-ticaret sitelerinde akıllı telefonlar piyasaya sürülmeden önce bu telefonu satın almak için kullanıcıların sıraya girmelerini sağlayan ön kayıt sistemi bulunuyor. Örneğin geçtiğimiz ay Xiaomi'nin Mi 11 serisi, e-ticaret devi Jd.com'da satışa çıkmadan bir gün önce 250 bin ön kayıt sayısına ulaşmıştı.

Huawei'nin Mate X2 katlanabilir telefonu için aldığı ön kayıt sayısıysa Xiaomi'yi yerden yere vuracak seviyeye ulaştı. Çinli kullanıcılar, yalnızca Jd.com üzerinden toplamda 1,5 milyon ön kayıt yaptırdı. Bir diğer e-ticaret devi Vmall'daysa ön kayıt sayısı 2 milyonu aştı. Yani Huawei Mate X2'yi almak isteyen kullanıcı sayısı şimdiden 3,5 milyonu aşmış durumda.

Huawei Mate X2 neler sunacak?

Huawei Mate X2'nin önceki telefonlardan en temel farkı katlanma şekli olacak. İddialara göre telefon, dışa doğru katlanmak yerine bu sefer içe doğru katlanacak. Ayrıca bu katlanma yönteminin uygulanmasıyla telefona kablosuz şarj desteğinin de gelmesi bekleniyor. Zira ekran artık iç kısımda bulunacağından telefon bir yüzeye konulduğunda yüzeye telefonun kapak kısmı temas edecek.

Huawei Mate X2, 2.480 x 2.220 piksellik 8,01 inçlik dev bir ekranla gelecek. Telefonun katlanmış haldeki ekranıysa 6,45 inç büyüklüğünde olacak. Donanım kısmında Huawei, kullanıcılarına Kirin 9000 yonga seti sunacak. Telefon, 4.400 mAh'lik 66 W hızlı şarj desteği sunan bir bataryayla çıkış yapacak.