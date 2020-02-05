Huawei Mate Xs, 65 W Hızlı Şarj Teknolojisine Sahip Olacak

Akıllı telefon pazarına giren ilk şirketlerden bir tanesi olan Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin geçtiğimiz sene çıkardığı telefonu Mate X’in gelişmiş bir sürümü olacak olan Mate Xs, 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs, geçtiğimiz günlerde Çin’in resmi sertifika ajansı olan 3C’de TAH-AN00 model numarasıyla ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre cihaz, şirketin 65 W hızlı şarj desteğine de sahip olabilir.

Çin’in resmi sertifika ajansı olan 3C, bataryalarla ilgili teknolojileri sertifikalandırmaktan sorumlu. Sitede yer alan bilgilerde Huawei Mate Xs’in 65 W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan yeni bilgilerle birlikte bu iddianın geçerliliği daha da sağlamlaştı.

Huawei Mate Xs ve 65 W hızlı şarj

Çin kaynaklı haberlerde, cihaza dair çok daha detaylı bilgiler de yer alıyor. İddialara göre 65 W hızlı şarj, Huawei’nin Super Charge özelliğini cihazda aktif hale getirecek ve yine iddialara göre ağırlığı 92 gram olacak.

Bu, şarj aygıtının Huawei’nin sahip olduğu diğer şarj aygıtlarından daha hafif olacağı anlamına geliyor. Şirket, 65 W şarj aygıtını daha önce MateBook 13 / 14 2020 notebooklarında, Mate 30 ve Mate 30 Pro cihazlarında kullanmıştı. Şarj aygıtının ağırlığı ise 160 gramdı.

Çin’de bir nevi duyurulduğunu söyleyebileceğimiz Mate Xs, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Mate X’in gelişmiş bir sürümü olarak tanıtıldı. Cihazın dünya genelinde çıkacak olan modelinde ise ufak farklılıklar olabileceği düşünülüyor.

Çinli akıllı telefon üreticisinin, dünya genelinde satışa sunacağı Mate Xs sürümünü MWC 2020’de ya da mart ayında tanıtacağı düşünülüyor. MWC 2020’de değil de mart ayında duyurma ihtimalinin sebebi olarak ise mart ayının sonunda Huawei P40 serisi amiral gemilerinin duyurulacak olması. Dolayısıyla şirket, aynı anda iki cihazını birden duyurabilir.

Huawei Mate Xs, orijinal modele göre gelişmiş bir menteşeyle birlikte gelecek. Tasarım tarafında bazı geliştirmelere sahip olacak olan cihaz da ayrıca yeni bir işlemci de kullanılacak. Mate X’te Kirin 980 yonga seti kullanılıyordu, Mate Xs’te ise Kirin 990 yonga setinin kullanılması bekleniyor.