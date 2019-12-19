Huawei, Katlanabilir Mate Xs'in Tanıtılacağı Tarih Açıkladı

Huawei, ilk katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i geçtiğimiz ay piyasaya sürmesinin ardından Mate Xs ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO'su, yeni nesil katlanabilir telefonlarını MWC 2020'de tanıtacaklarını açıkladı.

Huawei CEO'su Richard Yu, 24-27 Şubat tarihlerinde Barselona'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) fuarında, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları Huawei Mate Xs'i tanıtacaklarını açıkladı. Şirket, ilk katlanabilir telefonu Mate X'i de bu yılın şubat ayında tanıtmıştı ve katlanabilir telefonunu gecikmeli olarak kasım ayında, sadece Çin'de piyasaya sürmüştü.

Huawei'nin ilk katlanabilir telefonu olan Mate X'in devamı niteliğindeki Mate Xs, daha iyi bir menteşeye, daha dayanıklı bir ekrana sahip olacak ve Huawei'nin yeni Kirin 990 5G işlemcisinden güç alacak. Mate X şık, ince bir tasarıma, güzel bir ekrana ve güçlü özelliklere sahip olan umut verici bir cihaz olmasına rağmen, ABD ve Huawei arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Çin dışında etkinlik gösteremedi.

Huawei Mate Xs, MWC 2020'de tanıtılacak

Yu, şirketin 2020 yılının ilk çeyreğinde katlanabilir Mate telefonları Avrupa'ya getirmeyi planladığı da açıkladı. Ancak söz konusu telefonların ilk Mate X mi yoksa yeni, geliştirilmiş Mate Xs' mi olduğu henüz belli değil. Eğer bu plan Mate X için yapılıyorsa, lansmandan 1 yıl sonra Avrupa'ya gelmesi pek de makul görünmüyor.

Huawei CEO'su ayrıca şirketin gelecekte daha fazla katlanabilir telefon üreteceğini ve teknolojiyi daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Huawei CEO'su, yeni nesil katlanabilir telefonların mevcut modellerden daha hafif ve daha ince olması gerektiğini düşünüyor.

Katlanabilir telefonlar sıkıntılı bir başlangıç yapsalar da Motorola, kısa süre önce Razr telefonlarını piyasaya sürdü ve Samsung, Galaxy Fold'u gecikmeli de olsa satışa sundu. Samsung'un ayrıca Razr gibi dikey katlanabilen Fold 2 üzerinde çalıştığı da biliniyor.