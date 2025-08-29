Huawei, üçe katlanan telefonu Mate XT'nin yeni neslinin tanıtım tarihini açıkladı. Ayrıca cihazın resmî tasarımı da paylaşıldı.

Çinli teknoloji devi Huawei, Eylül 2024’te akıllı telefon dünyasına yepyeni bir kategori kazandıran Mate XT modelini tanıtmıştı. Bu cihaz, üçe katlanan bir telefon olarak geliyordu ve dünyada bunu ilk yapan telefon olarak kayıtlara geçmişti. 1 yıla yakın süre geçmesinin ardından şirketin ikinci nesil Mate XT’yi ne zaman tanıtacağı da merak edilmeye başlamıştı.

Şimdi ise şirketten beklenen açıklama geldi. Huawei, bir reklam görseli paylaşarak üçe katlanan telefon Mate XT’nin ikinci neslinin ne zaman tanıtılacağını duyurdu. Aynı zamanda cihazın resmî tasarımı da paylaşıldı.

4 Eylül’de lansmanı gerçekleşecek telefon böyle gözükecek:

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre yeni Mate XT modeli, 4 Eylül Perşembe günü Çin’de tüm detaylarıyla resmen tanıtılacak. Cihazın ön siparişlerinin ise şimdiden başladığı şirket tarafından belirtilmiş.

Reklam görseli, telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini bize gösteriyor. Tamamen cihazı görmesek de geçen yılki ilk Mate XT’deki tasarım dilini koruyacağını anlayabiliyoruz. Çıkıntılı çerçeve, sekizgen şeklindeki kamera adası gibi detaylar bu modelde de korunmuş. Görselde görebildiğimiz en büyük yenilik renk. Öyle ki cihazda beyaz ve altın karışımı ye renk sunulacak.

Cihaz hakkında maalesef şimdiye kadar çok fazla bilgi sızmadı. Kirin 9020 işlemci, iyileştirilmiş 50 MP’lik ana kamera, 10,2 inç ekran gibi özellikler görmemiz olası. Tüm detaylarını 4 Eylül günü yapılacak etkinlikte öğreneceğiz. Samsung’un da yıl bitmeden bir üçe katlanan telefon tanıtmayı planladığını da ekleyelim. Yani yakında bu alandaki rekabet iyice kızışacak.