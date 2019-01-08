Huawei MateBook 13 Dizüstü Bilgisayar - Fiyat ve Özellikler

Huawei’nin yeni MateBook 13’leri CES 2019’da kullanıcıların beğenisine sunuldu. Cihazın teknik özellikleri de belli oldu.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları ve sert tavırlar, Çinli teknoloji devi Huawei’nin CES 2019’a dahil olmasını engellemedi. Şirket, Las Vegas'ta yapılan CES’te pek çok farklı ürününü tanıtıyor. Bu ürünler arasında dizüstü bilgisayarlar da var.

Huawei MateBook 13, şirketin en son tanıttığı dizüstü bilgisayarları olarak fuarda dikkatleri üzerinde topluyor. Cihazın ekran ölçüsü 3:2, ekranın gövdeye oranı ise %88. Cihazda kullanılan soğutma sisteminin, yoğunluk ne olursa olsun cihazın soğuk kalmasını sağladığını söyleyen Huawei, iki farklı versiyon üretiyor. İlk konfigürasyonda Core i5 işlemci ve Intel UHD 620 grafik işlemci kullanılırken ikinci modelde ise Core i7 işlemci ve NVIDIA MX150 GPU tercih edilmiş. 2160 x 1440 piksel boyutundaki 200 PPI’lık ekranları dokunmatik olarak kullanmak da mümkün.

Cihazların özellikleri şu şekilde:

Ekran: 2160 x 1440, 200 PPI, dokunmatik

Ekran Oranı: 3:2

Boyutlar: 8.31” x 11.26” x0.59”

Ağırlık: 1.29 Kilogram (yaklaşık)

CPU: 8. Nesil Intel Core i5 8265U (1. Versiyon) / 8. Nesil Intel Core i7 8565U (2. Versiyon)

GPU: Intel UHD Graphics 620 (1. Versiyon)

NVIDIA MX 150 (2GB GDDR5) (2. Versiyon)

Hafıza: 256GBNVme PCle SSD (1. Versiyon) 512GB NVMe PCle SSD (2. Versiyon)

RAM: 8GB LPDDR3 2133MHz

Girişler: 3.5 mm kulaklık girişi, 2 x USB - C

Kamera: 1 Mp bütünleşik ön kamera

Batarya: 41.7Wh (Yaklaşık 10 saat kullanım süresi)

Huawei’den yapılan açıklamaya göre yeni cihazların ABD’deki satışları 29 Ocak 2019’da başlayacak. Daha düşük özellikli olan modelin fiyatı 999 dolar, daha gelişmiş olan modelin fiyatı ise 1299 dolar olacak.