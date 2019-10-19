Huawei MediaPad M7, Delikli Ekran Tasarımı İle Gelebilir

Delikli ekran tasarımına sahip olan telefonları son dönemde sıkça görmeye başladık ancak bu tasarımlar, tablet pazarına da geliyor gibi görünüyor. Ortaya atılan iddialara göre Çinli şirket Huawei, bir sonraki amiral gemisi tableti MediaPad M7’yi delikli ekran tasarımıyla piyasaya sürecek.

2019’un sonuna yaklaştığımız günlerde telefon üreticileri, hâlâ çerçeveleri küçültmeye ve ön kameraları yerleştirecek yer aramaya devam ediyor. Trend, çentikli ekranlardan delikli ekran tasarımına kaydı hatta OnePlus 8 serisinin delikli ekran tasarımı ile birlikte geleceği konuşulmaya başlanmıştı. Peki hiç delikli ekran tasarımına sahip bir tablet gördünüz mü?

Şimdi ortaya atılan bir iddiaya göre Huawei, yeni bir tablet üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yeni tabletin iPad Pro’ya tasarımsal olarak oldukça benzeyeceği ve daha da önemlisi delikli bir ekran tasarımıyla ortaya çıkacağı söyleniyor. MediaPad M7 ismi verilecek olan tablet, delikli ekran tasarımına sahip ilk tablet olacak.

Huawei MediaPad M7'nin ortaya çıkan tasarım görselleri:

Ortaya çıkan görsellerde görebildiğimiz gibi Huawei, ekranın etrafındaki çerçeveleri en aza indirmek istiyor. Bunun için ön kamera için ekranda bir delik açacak ve parmak izi okuyucusunu ekranın altına alacak. Tasarım, özellikle üst kenara konumlandırılan M-Pen kalemi ile birlikte en son iPad Pro’ya çok benziyor. Ayrıca şirketin bu yeni tableti, yine Huawei’nin akıllı manyetik klavyesini destekleyecek.

Huawei MediaPad M7’nin arka tasarımına baktığımızda ise özellikleri hâlâ bilinmeyen bir çift kamera bizleri karşılıyor. Bu kameralara bir LED flaş eşlik ediyor. Tablette USB Tip-C bağlantı noktası yer alıyorken şimdilik ortaya çıkan tasarımlara göre 3,5 mm’lik kulaklık girişi yer almıyor. Hoparlör, tabletin alt kısmına yerleştirilmiş.

Tabletin teknik donanımları hakkında henüz net bilgiler yok ancak Kirin 990 yonga seti kalitesinde bir performans göstereceği kesin gibi. Tabletin 8 GB RAM, 256 GB depolama ve kullanıcıları oldukça memnun edecek bir batarya kapasitesiyle geleceği düşünülüyor. Tablet hakkında yeni bilgiler geldiğinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalmaya devam edin.