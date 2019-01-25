Huawei, MWC 2019’da Katlanabilir 5G Telefonunu Sergileyecek

Şubat ayında Barselona’da gerçekleştirilecek olan Mobile World Congress öncesinde Huawei’den iddialı bir açıklama geldi.

5G teknolojisinde söz sahibi olmak isteyen ve hem telefonlar için hem de 5G altyapısı için ciddi çalışmalar yapan Huawei, MWC 2019’da dünyanın ilk katlanabilir ekranlı 5G telefonunu tanıtacağını duyurdu.

Açıklama, firmanın Pekin’de yaptığı MWC 2019 öncesi bilgilendirme panelinde yapıldı. Firmanın CEO’su Richard Yu, “Sizleri Şubat ayında Barselona’da, dünyanın ilk 5G katlanabilir telefonunu tanıtacağımız yerde görmeyi bekliyoruz.” dedi.

Huawei’nin katlanabilir telefonlarına dair söylentiler geçen yılın ortalarından bu yana kulislerde konuşuluyordu. Ekim ayında ise bu cihazın 5G destekli olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Yu’nun açıklaması, Çin merkezli üreticinin bu iddiaları ilk defa kabul etmesi açısından ayrı bir öneme sahip.

Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu, firmanın amiral gemisi çipseti Kirin 980’e ve yeni Balong 5000 5G modeme sahip olacak. Yu, cihaz hakkında başka herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bu nedenle de cihazın nasıl katlanacağı ya da boyutları konusunda bir bilgi henüz yok.