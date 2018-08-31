Huawei, IFA 2018 fuarına iddialı bir giriş yaparak sanal asistanı AI Cube modelinin duyurusunu yaptı. Tasarımı ve özellikleri ile beğeni toplayan akıllı hoparlör, 4G destekli bir ağ yönlendiricisine de sahip olacak.

IFA 2018 fuarı kapsamında çeşitli ürünlerinin tanıtımını yapan Huawei, akıllı hoparlörü AI Cube ile de beğeni topladı. Dahili Alexa desteği, ağ yönlendiricisi hizmeti ve LTE bağlantı desteği sunan yeni ürün; Alexa hoparlörlü küp olarak adlandırılıyor. Ancak burada önemli bir nokta mevcut. Huawei, yeni akıllı hoparlörünün açıklanan özelliklerinin değişmeyeceğini fakat görsel anlamda bazı farklılıklar gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Firmanın Amazon işbirliği ile geliştirdiği akıllı hoparlör, Google Home gibi şekillendirilmiş olsa da Huawei AI Cube, firmanın sektöre adım atmak için yaptığı en önemli çaba olarak nitelendiriliyor. Alexa ile sesli iletişim kurabilen akıllı hoparlör; iddialara göre sahip olduğu alüminyum diyaframı sayesinde oldukça yüksek bir ses çıkışı sağlayabilecek.

Teknik özelliklerine geldiğimizde AI Cube’un 8.6 inçlik uzunluğa ve 4.57 inçlik bir çapa sahip olduğunu görüyoruz. Yaklaşık olarak 900 gram ağırlığında olduğu belirtilen cihaz, üzerinde LED aydınlatma ve kontrol butonları da barındırıyor. Wi-Fi desteği sunduğu söylenen ve 4G router olarak da görev alan AI Cube, diğer akıllı hoparlörlerden farklı olarak SIM kart yuvası bulunduruyor. İşlevsel birçok özelliğinin yanı sıra Ethernet portu da taşıyan ürünün fiyatı henüz kesinleşmiş değil. Bu noktada ürünün piyasaya sürülmesinin ardından, AI Cube merak edilen tüm soruları yanıtlayacaktır.