  • EMUI 9'da Başlatıcı Uygulamaları Kullanılamayacak

Huawei'nin Android 9 Tabanlı Arayüzü EMUI 9'da Üçüncü Parti Başlatıcı Uygulamaları Kullanılmayacak

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Huawei'nin Android 9 Pie tabanlı ROM'u EMUI 9'da üçüncü parti başlatıcı uygulamaları kullanılamayacak.

Android işletim sistemine sahip telefonların çoğunluğu, kullanıcılara derin bir optimizasyon seçeneğiyle birlikte gelir. Bunun ne kadar faydalı olduğu ise tartışılır fakat Android’in kullanıcılarına sunduğu özgürlük alanını kısıtlamak, pek tartışmaya açık bir konu sayılmaz.

Ancak Huawei EMUI 9 ile birlikte telefonlarında üçüncü parti başlatıcı (launcher) uygulamalarının kullanımını önlemeyi düşünüyor. Şirketin böyle düşünmesinin sebebi ise birçok kullanıcının üçüncü parti başlatıcı uygulamalarından kaynaklı problemler konusunda şikayet etmesi. Şirketin de bu konudaki çözümü, kullanıcıların telefon kullanım deneyimini etkilememeleri için EMUI 9’da başlatıcı uygulamalarını engellemek olabilir.
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Huawei’ye göre, başlatıcı uygulamaları telefon belleklerinin büyük bir kısmını kullanarak cihazın performansında düşüşe sebep oluyor. Ayrıca bu tarz uygulamalardan kaynaklı olarak telefonlarda ısınma problemi medyana geliyor ve bu da yüksek düzeyde enerji tüketimine sebep oluyor.
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Kaynak : https://www.androidpit.com/huawei-no-launchers-emui-9
Etiketler: huawei, EMUI 9
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