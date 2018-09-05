Huawei, Hile Yaptığı Skandalıyla Sarsılıyor

Teknolojinin parlayan yıldızı Huawei ve alt markası Honor, cihaz performansını yüksek göstermek için Benchmark testlerinde hile mi yapıyor?

AnandTech tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, Huawei’nin son dönemlerde çıkan telefonlarının Benchmark testlerinde yanlış sonuçlar verdiği iddia ediliyor. Huawei’nin de resmi bir şekilde açıklama yaptığı bu konu büyük bir patlama yaratacak.

Yapıldığı iddia edilen bu hileye çok şaşırmamak lazım aslında. Daha önce çıkan haberlerde OnePlus ve Meizu'nun da aynı skandallarla karşımıza çıkması, bu hilenin oldukça yaygın olduğunu gösteriyor ve diğer akıllı telefonlardan alınan verilerin sorgulanmasına sebep oluyor.

Huawei ve Honor cihazlarda bulunan yapay zekalı işlemci, testi anlıyor ve istenen cevapları verebiliyor. En son çıkan Honor Play cihazında özellikle kullanıldığı iddia edilse de Huawei, yeni kullanılmaya başlanan GPU Turbo özelliği nedeniyle böyle bir düşünceye varıldığını söylüyor. GPU Turbo modu, cihazın günlük kullanımda yeterli performans göstererek pil gücünü daha dengeli kullanıp; oyun gibi zorlayıcı uygulamalarda da performans moduna girerek en yüksek deneyimi sunmaya yarıyor.

Bu konuyla ilgili Huawei tarafından gelen açıklama ise şu şekilde:

"Benchmark skorları yerine her zaman kullanıcı deneyimine önem veriyoruz. Yapılan testler her zaman kullanıcı deneyimleri ile örtüşmüyor olabilir. Akıllı telefonlarımız; CPU, GPU ve NPU dahil olmak üzere donanımın performansını optimize etmek için yapay zeka gibi gelişmiş teknolojileri kullanıyor. Bu teknolojiler de uygulamaya göre farklı performans verilmesini sağlıyor.

Grafik olarak yoğun ve işlemciyi zorlayacak bir oyun oynandığında donanımın tüm özelliklerini kullanarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ortaya çıkar. Ancak internette gezinmek gibi yoğun olmayan uygulamalarda yeterli performansı veren bir deneyim sunar. Cihazlar, bir kıyaslama uygulamasını anlayıp yüksek performans moduna uyum sağlar ve optimum performans gösterir. Ayrıca kullanıcıların da ihtiyaç duyduklarında modu değiştirebilmeleri için yeni bir erişim izni uygulamsını geliştirmeyi planlıyoruz.

Huawei, enstitü lideri olarak, kullanıcı deneyimini doğru bir şekilde değerlendirebilecek en iyi kıyaslama standartlarını bulmak için iş ortakları ile çalışmaya oldukça istekli."