Geçen yıl tanıtılan Huawei Y7 2018 akıllı telefonunun yeni sürümünün detayları ortaya çıktı.

Huawei'nin giriş seviyesi akıllı telefonu Huawei Y7, fiyat-performans bakımından oldukça öne çıkan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Daha önce de birçok akıllı telefonun daha duyurulmadan detaylarını ortaya çıkarmasıyla tanınan Roland Quandt, bu sefer Huawei Y7'nin (2019) tüm özelliklerini gözler önüne serdi.

Bütçe telefonu olan Huawei Y7 (2019); 6.2 inçlik, 19.5:9 en-boy oranında, 1520x720 çözünürlüğünde, su damlası çentikli HD+ ekrana sahip olacak. Cihazın ön tarafında bir adet 16MP çözünürlüğünde selfie kamerası ve bildirim LED'i yer alırken, arka tarafında ise 13MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında ana kamera, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü, LED flaş ve parmak izi okuyucu yer alıyor.

Gücünü 8 çekirdekli 1.8GHz hızında çalışan Qualcomm'un Snapdragon 450 yonga setinden alacak olan Huawei Y7 (2019), 3GB RAM'e ve microSD kart ile artırılabilir 32GB depolama kapasitesine ve 4000mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Huawei'nin Y7 (2019) model akıllı telefonunun 150 euro (vergiler hariç ~906 TL) civarı fiyat etiketine sahip olması beklenirken cihazın lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.