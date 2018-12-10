Duyma engelli çocuklar için geliştirilen StorySign uygulaması için yeni yıla özel oldukça hoş bir reklam yayınlandı.

Bildiğiniz gibi okumayı öğrenmek oldukça zaman alan bir süreç. İşitme engelli çocuklar içinse bu süreç çok daha zorlu olabiliyor. Çinli akıllı telefon devi Huawei, StorySign uygulamasıyla oldukça mükemmel bir projeye imza atıyor.

Uygulamanın çalışma prensibi şu şekilde: StorySign'ı açtığınızda Star isminde bir sanal karakter devreye giriyor ve kamera ile okuduğunuz sayfayı uygulamaya gösterdiyorsunuz. Tam bu anda uygulama, gerçek zamanlı olarak gösterdiğiniz metni daha okunur bir hale getirerek işaret diline çeviriyor.

İşte o mükemmel StorySign Reklamı:

Geçtiğimiz hafta itibarı ile Android kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlanan uygulama, en yakın zamanda iPhone ve iPad kullanıcıları için de kullanılabilir olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz yıl dünya üzerinde 466 milyon insanın sağırlıkla mücadele ettiği ve bunların 34 milyonunun çocuk olduğunu düşünürsek bu projeye şapka çıkarmamak elde değil.

Dilerseniz uygulamayı hemen aşağıdan indirebilirsiniz: