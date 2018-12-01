Huawei FreeBuds 2'nin Uygulaması Ortaya Çıktı

Huawei'nin başarılı kablosuz kulaklığı serisi FreeBuds'ın ikinci neslinin uygulaması, Huawei'nin kendi uygulama mağazasında ortaya çıktı.

Huawei Mate 20'lerin lansmanından birkaç hafta önce Huawei'nin kablosuz kulaklıklarının fotoğrafları ve özellikleri ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki kullanıcıların Mate 20'lerle duyurulmasını beklediği Huawei FreeBuds 2 Pro, Mate 20 lansmanında yer almamıştı. Bunun üzerine Honor kendi kablosuz kulaklıkları (FreeBuds'ın aynısı, sadece başka marka adı altında) FlyPods'u ve FlyPods 2 Pro'yu lanse ederek biraz da olsa kullanıcıların gönüllerini almayı başarmıştı.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Huawei'nin kablosuz kulaklığı FreeBuds 2, Huawei'nin kendi uygulama mağazasında FreeBuds 2 adlı bir uygulamaya sahip oldu. 21.3MB boyutunda ve 10.000'den az indirmeye sahip olan FreeBuds 2 uygulaması bizlere, FreeBuds 2'nin yakın zamanda Huawei'nin düzenleyeceği bir etkinlik ile duyurulacağını ifade ediyor.

Honor'un lanse ettiği FlyPods'larda olduğu gibi Huawei'nin FreeBuds 2'lerinin de bir adet normal ve bir adet Pro versiyon ile tanıtılması, aynı zamanda her iki modelin de kablosuz şarj özelliği desteğine sahip olması bekleniyor. FreeBuds 2'lerin ne zaman lanse edileceği hakkında resmi bir açıklama yok ancak kullanıcılar FreeBuds 2'lerin, Huawei P30 lansmanında tanıtılacağını düşünüyor.