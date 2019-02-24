Huawei'nin Katlanabilir Telefonu Mate X Bugün Tanıtılıyor

Geçtiğimiz günlerde afişi sızdırılan Mate X'in tanıtımı bugün gerçekleştiriliyor. Etkinlik, saat 16.00'da Barselona'yla aynı anda sosyal medya platformlarında da canlı olarak yayınlanacak.

Tüm teknoloji severlerin beklediği MWC 2019'un başlamasına çok az bir süre kaldı. Bu etkinlik sayesinde, birçok üreticiden yeni akıllı telefonlar ve başka ürünler görebileceğiz. Bu markalardan biri ise, MWC 2019'un başlamasına henüz bir gün varken ürün lansman etkinliğinde yer alacak olan Huawei.

Bugün tanıtılacak olan Mate X, geçtiğimiz günlerde afişinin sızdırılması sonucunda herkes tarafından görülmüştü, ancak herhangi bir fiyat detayı ya da teknik özellik bilinmiyordu. Cihaz hakkında bilinen tek detay 5G teknolojisini destekleyecek olması.

Huawei'nin bugün gerçekleştireceği tanıtım etkinliği YouTube, Facebook ve markanın internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik, yaklaşık 6 saat sonra (16.00), Barselona'yla birlikte sosyal medya platformlarında da başlayacak.

Huawei'nin ilk katlanabilir telefonunu tanıtımına canlı olarak şahitlik etmek istiyorsanız, bugün 16.00'da Facebook, YouTube ya da markanın internet sitesine göz atmayı unutmayın. Yayının YouTube bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.