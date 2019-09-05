Huawei, Kirin 990 Yongasını Tanıtmaya Hazırlanıyor

Huawei, Kirin 990 ile hız limitlerini zorluyor. İlk defa Mate 30 serisinin içinde piyasaya sunulması beklenen Kirin 990'ın rekabet etmesi oldukça zor bir işlem hızına erişmesi bekleniyor. Hız konusunda Samsung ve Qualcomm'un çalışmaları da devam ediyor.

Heyecanla beklenen HiSilcon Kirin 990, kullanıma geçmeye hazırlanıyor. Huawei Mate 30 serisi ile ilk defa hizmete sunulması beklenen bu yeni nesil yonga, 2019 IFA fuarında bir afişle beraber ortaya çıktı.

5G desteği ile gelecek olan Kirin 990, söylentilere göre Cortex-A77 ve A55’e ek olarak Mali-G77 işlemcisini de içinde bulunduracak. 7 nm FinFET Plus EUV teknolojisi kullanılarak TSMC tarafından üretilen Kirin 990, yakında kullanıma geçecek. Aynı zamanda Kirin 985 modelinin de kısa zaman içinde tanıtılacağı ve Balong 5000 yongası sayesinde 5G hızına ulaşılacağı hakkında söylentiler de yer alıyor.

5G hızında rekabet:

Güvenlik operasyonlarında 5G hız desteğini ilk defa Huawei sağlamış olmasına rağmen yakın zamanda yeni alternatifler de yayınlanacak gibi duruyor. Samsung’un 5G Exynos 980 isimli çipini duyurmasının yanı sıra Qualcomm’un da bu alanda çalışmaları gün geçtikçe hızlanıyor.

Büyük firmaların bu alanda rekabetini izlemek teknolojiseverler açısından gün geçtikçe heyecan verici bir hâle geliyor. Huawei Mate 30'da kısa bir süre sonra karşımıza çıkacak yonga setinin nasıl bir performans sunacağını hep birlikte göreceğiz.