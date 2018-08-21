Dikkatli bir Reddit kullanıcısının gönderisi, Huawei'nin DSLR fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğrafları akıllı telefon ile çekilmiş gibi gösterdiğini ortaya çıkardı.

Akıllı telefon kameraları her geçen gün biraz daha güçlü hale gelse de sandığımız kadar iyi olmayabilir; ya da en azından reklamlarda gösterildiği kadar. Bir Reddit kullanıcısı olan AbdullahSab3’ün paylaşmış olduğu gönderi, akıllı telefon üreticilerinin başarılı satış rakamlarına ulaşmak için tüketicileri yanılmaktan hiç çekinmediğini gözler önüne serdi.

Mısır’da yayınlanan ve aşağıdaki bağlantıdan izleyebileceğiniz bir reklam videosunda mutlu bir çift, katıldıkları bir partide Huawei Nova 3 ile son derece kaliteli selfieler çekiyorlar. Video, önce fotoğraf çekimlerinin Huawei Nova 3 ile gerçekleştirildiğini gösteriyor, daha sonra da çekilen fotoğrafın kendisi gösteriliyor.

Buraya kadar her şey olağan gözükse de reklamda yer alan oyuncu Sarah Elshamy’nin Instagram paylaşımı, Huawei’nin zannettiğimiz kadar dürüst olmadığını ortaya çıkardı. Elshamy’nin Instagram paylaşımı, reklam filminde Huawei Nova 3 ile çekiliyormuş gibi görünen fotoğrafların aslında bir DSLR fotoğraf makinesi ile çekildiğini gösteriyor.

Konu ile ilgili CNET’e konuşan Huawei, reklam filminde paylaşılan görüntülerin referans amaçlı olduğunu, videonun sonunda yer alan feragatnamede, reklam filminde gösterilen bazı özelliklerin akıllı telefonda değişiklik gösterebileceğini söyledi. Bir başka deyişle Huawei, bir DSLR kamerasının fotoğraflarını Huawei Nova 3 fotoğrafları gibi göstermesinin haklı olduğunu dile getirdi.

Fakat ‘reklam hileleri’ için yalnızca Huawei’yi suçlamak biraz haksızlık olur. Geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayda bir Twitter kullanıcısı, Samsung Brezilya Twitter hesabının Galaxy A8 ile çekildiğini iddia ettiği fotoğrafların aslında Gettyimages’tan alındığı ortaya çıkmıştı. Samsung, bu iddiaları ilk önce yalanlasa da sonradan kabul etti.

Apple da reklam hilelerine başvurmaktan pek çekinmiyor. Şirket, Huawei’nin aksine fotoğrafları gerçekten bir iPhone ile çekiyor. Fakat fotoğrafların olağandan daha kaliteli hale gelmesi için çeşitli lensler, ekipmanlar ve profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımları kullanılıyor. Sonuç olarak üç şirket de bizlere reklam filmlerinde günlük hayatta elde edemeyeceğimiz fotoğraflar göstererek cihazlarını satmaya çalışıyor.