Huawei’nin mali işler müdürü Meng Wanzhou’nun tutuklanmasının ardından yeni haberler elimize ulaştı.

Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei’nin kızı Meng Wanzhou, dolandırıcılık suçuyla suçlandı ve 30 yıla kadar hapsi istendi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Meng'i gayri resmi bir Huawei yan kuruluşu olan SkyCom'un, İran'da iş yapmak için ABD'ye yaptırımlar yapmasına ve Amerika'nın finansal kurumlarını bu süreçte yanıltmasına izin vermesiyle suçladı.

ABD yetkilileri ve Huawei arasında olan gerginlik, ABD ile Çin arasında olan ticari savaş sebebiyle 2016 yılından beri mevcut. ABD, Huawei’nin Çin devletiyle olan yakın ilişkilerini ulusal bir tehdit olarak görüyor. Bugün CNBC’ye röportaj veren ve Beyaz Saray’ın Ulusal Ekonomi Konseyi’nin yöneticisi Larry Kudlow, ABD’nin Huawei’ye belirli uyarılarda bulunduğunu söyledi.

“İran’ın yaptırımlarını çiğneme konusunda uzunca bir süre onları uyardık… İran’da bu yaptırımlarımız mevcut ve politikamızla karşı karşıya geliyor. Neden bunları uygulamamalıyız ki?”

Kanada Adalet Bakanlığı, bugün Kanada'dan kaçmaya teşvik ettiğini iddia ederek Meng kefaletine karşı olduğunu savundu. Diğer yandan avukatı, AP’nin haberine göre “Meng, bir mahkeme emrini ihlal ederek babasını utandırmayacağını” söyledi.

Meng, ABD'ye iade edilebilir, bu işlemin tamamlanması birkaç hafta, hatta aylar sürebilir. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın iade talebinin yapılması için 60 günü var, bu da sonrasında Kanada mahkemesi tarafından onaylanmalı.

Batı cephesinde olaylar böyleyken Doğu’da tarafından bakarsak, Çin Dışişleri Bakanlığı, Meng’in bırakılmasını şiddetle talep etti, bu arada tutukluluğunun “ilgili kişinin meşru haklarını ve menfaatlerini etkin bir şekilde korumak” için daha fazla açıklama gerektirdiğini söyledi.