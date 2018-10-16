Huawei'nin Son Telefonları Özel Depolama Kartları Kullanıyor

Huawei'nin Mate 20 serisi telefonları zekice hazırlanmış özelliklerle karşımıza çıksa da bu özelliklerden bir tanesi insanları çok fazla heyecanlandırmıyor: Özel bir depolama formatı.

Huawei'nin sunduğu yeni telefonlar, microSD kartın kapasitesini ve özelliklerini sunan ve nano sim boyutunda olan yeni bir kart ile geliyor. Huawei'nin kendi ürettiği bu özel kartın ismi ''NM Kart''. Bu yeni depolama kartı, özellikle Huawei Mate 20 serisi akıllı telefonlara yeni bir esneklik kazandırıyor.

Huawei'nin geliştirdiği bu kart sayesinde, telefonunuzun iki SIM kart yuvasından birini ekstra bir microSD karta ihtiyacınız olmadan depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Kulağa harika geliyor değil mi?

Maalesef Huawei'nin ürettiği bu kart henüz piyasaya çıkmadığından herhangi bir teknoloji mağazasından veya satıcısından alamıyorsunuz. Huawei'nin bu yeni kartları nasıl fiyatlandıracağı da merak konusu. Kartlar piyasaya uygun fiyatlı sürülse bile, eğer gelecekte ekstra depolama alanı sunan NM kartlardan faydalanmak istiyorsanız, Huawei'den başka bir akıllı telefon markası düşünmemelisiniz.

Şunu unutmamak gerekir ki kullanıcılar, bu yeni kartları kullanmak için sadece Huawei'nin telefonlarını kullanmak zorundalar. İleride bu yeni kartlara ne gibi yatırımlar yapılacağı ise merak konusu.